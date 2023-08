Tüketici elektroniğinde dünyanın en büyük pazarların biri olan Hindistan Samsung ve Apple’ı etkileyebilecek bir hareketle güvenlik nedenleri ve yerli üretimi artırma ihtiyacını gerekçe göstererek kişisel bilgisayar ve tablet ithalatına kısıtlamalar getirdi.

Hükümet tarafından yayınlanan duyuruya göre , Hindistan’a ithal edilecek dizüstü bilgisayarlar ve tabletler lisans gerektiren elektronik cihazlar arasında olacak.

Hindistan’ın bilgi teknolojisi bakanı Rajeev Chandrasekhar, ülkesinin dijital ürünler için dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu öne sürerek yapılan düzenlemenin nedenini açıkladı.

Chandrasekhar, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, hükümetin “güvenilir” donanım ve sistemler sağlamayı, ithalata bağımlılığı azaltmayı ve bu ürünlerin yerli üretimini artırmayı hedeflediğini söyledi.

➡️India is becomng one of worlds fastest growing markets for Digital products includng Laptops, Servers etc.

➡️India and DigitalNagriks will consume millions of Digital products in coming Techade.

➡️Rapid digitilization / cloudification of our economy AND rapid growth of our… https://t.co/gdMcNnsEUT

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) August 4, 2023