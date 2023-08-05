Tüketici elektroniğinde dünyanın en büyük pazarların biri olan Hindistan Samsung ve Apple’ı etkileyebilecek bir hareketle güvenlik nedenleri ve yerli üretimi artırma ihtiyacını gerekçe göstererek kişisel bilgisayar ve tablet ithalatına kısıtlamalar getirdi.

Hükümet tarafından yayınlanan duyuruya göre , Hindistan’a ithal edilecek dizüstü bilgisayarlar ve tabletler lisans gerektiren elektronik cihazlar arasında olacak.

Hindistan’ın bilgi teknolojisi bakanı Rajeev Chandrasekhar, ülkesinin dijital ürünler için dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu öne sürerek yapılan düzenlemenin nedenini açıkladı.

Chandrasekhar, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, hükümetin “güvenilir” donanım ve sistemler sağlamayı, ithalata bağımlılığı azaltmayı ve bu ürünlerin yerli üretimini artırmayı hedeflediğini söyledi.

➡️India is becomng one of worlds fastest growing markets for Digital products includng Laptops, Servers etc. ➡️India and DigitalNagriks will consume millions of Digital products in coming Techade. ➡️Rapid digitilization / cloudification of our economy AND rapid growth of our… https://t.co/gdMcNnsEUT — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) August 4, 2023

Yani, Apple, Samsung , HP gibi şirketlerin dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi ürünleri Hindistan’a ithal etmek için lisansa ihtiyaçları olacak.

Apple, en yeni iPhone’ları için üretiminin bir kısmını şimdiden Hindistan’a kaydırdı. iPhone’ların ana üreticisi Foxconn, telefon üretimi ve ayrı bir yarı iletken ekipman tesisi kapsamında bu hafta Hindistan’da 600 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Counterpoint Research’te bir analist olan Tarun Pathak, ithal edilecek ürünler için lisans alınmasının Kasım ayı başlarında gerçekleşen Diwali bayram sezonu öncesinde belirli ürünler için fiyat artışlarına yol açabileceğini söyledi.

Pathak, “İthalat üzerindeki son kısıtlamalar, kısa vadeli fiyat artışlarına ve çoğunlukla ithalata dayalı bazı markalar için arz sıkışıklığına yol açabilir. Bayram sezonu yaklaşırken, arz ve talep uyumsuzlukları nedeniyle ürünlerde ve indirimlerde de bazı aksaklılar yaşanabilir ama geçen seneki kadar agresif olmaz.” dedi.

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