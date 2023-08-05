Bloodborne remaster’ının PC’ye geleceğine dair söylentiler bir süredir internette dolaşıyor, ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bununla birlikte, bu hafta PlayStation 4 emülatörü RPCSX önemli bir gelişme kaydetti ve gelecekte PC oyuncularının FromSoftware tarafından geliştirilen kült souls’u oynama şansı doğabilir.

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BrutalSam tarafından birkaç gün önce paylaşılan bir video, emülatörün artık oyunu başlatabildiğini gösteriyor. Şu anda grafikler tam olarak görünmese de, AAA bir oyunun çökmeden başlatılabilmesi, RPCSX’in geliştirme aşamasında olduğu göz önüne alındığında oldukça etkileyici bir adım olarak nitelendirilebilir. Bloodborne’u PC platformunda oynanabilir hale getirmek için ilk adım atılmış gibi görünüyor ve gelecekteki gelişmeleri takip etmek oldukça ilginç olacak.

RPCSX, aktif olarak geliştirilen tek PlayStation 4 emülatörü değil. fpPS4 emülatörü de büyük ilerlemeler kaydediyor ve artık birkaç 3B oyunu da içeren 25’in üzerinde ticari oyunu çalıştırma yeteneğine sahip. Şu anda performans hala düşük düzeyde olsa da, oyunların bir kısmının çalışabilir durumda olması oldukça etkileyici. Bu emülatörlerin geliştirilmesi, gelecekte konsol oyunlarını PC platformunda oynama imkanı sunabileceğini gösteriyor.