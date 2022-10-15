Apple yakında iPhone kullanıcılarının Apple Card’dan kredi kartı ödüllerini ve ayrı banka hesaplarından ek fonları faiz getiren bir tasarruf hesabına koymalarına izin verecek.

Yaptığı basın açıklamasında Apple, özelliğin “önümüzdeki aylarda” piyasaya sürülmesinin beklediğini söyledi. Ayrıca, FDIC sigortalı hesabın Apple Card’ın arkasındaki banka ve borç veren Goldman Sachs tarafından yönetileceğini belirtti. Apple, faiz oranları hızla hareket ettiği için henüz yıllık getiri açıklamadığını da sözlerine ekledi.

Apple, bankacılık, basit ödeme ve kredi özellikleriyle iPhone’ların kullanımını genişletmeye çalışıyor. Bunu da tüketici finansal hizmetleri tekliflerini genişleterek yapıyor. Şirket, Apple Pay ile bir ödeme ağı işletiyor ve bir kredi kartı sunuyor. Apple, iPhone’ları satış noktası cihazları olarak kullanıma açmayı ve bu yıl içinde “şimdi satın al, sonra öde” kredisi sunmayı planlıyor.

Uzun zamandır önde gelen Wall Street yatırım bankası olarak bilinen Goldman Sachs, kısmen Apple ile ortaklıklar yoluyla tüketici işini de destekliyor. Apple şimdi al, sonra öde ürününde bir miktar Goldman altyapısı kullanacağını belirtti. Ancak Apple kendi kredi kararlarını ele almayı ve kredileri uzatmayı planladığını söyledi.

Apple, faiz getiren hesaplara atlayarak, Federal Rezerv yükselen enflasyonu bastırmaya çalışırken yükselen oranlardan yararlanmaya çalışıyor. Birçok geleneksel fiziksel banka, oranlar genel olarak yükselirken bile tasarruf hesaplarındaki faiz oranlarını yükseltmedi. Bankrate anketine göre, bir tasarruf hesabı için ulusal ortalama faiz oranı yalnızca %0,16’dır.

Apple temsilcileri, tasarruf hesabının mevcut en iyi oranlarla rekabetçi bir faiz oranı sunacağını iddia ediyor. Buna ek olarak, bunun tüm kullanıcılar için aynı olacağını söylüyor. Goldman Sachs, Marcus markası aracılığıyla, yıllık yüzde 2.15 getirisi olan tasarruf hesapları sunuyor.

Apple, hesapların minimum bakiyeye sahip olmasını gerektirmeyeceğini söyledi. Ayrıca ücret talep etmeyeceğini de belirtti. Kart kullanıcıları, Daily Cash adı verilen Apple Card ödüllerini hesaba otomatik olarak yatırabilmekte. Bu ödüller, her harcamada kazanılan %2’lik geri ödemeyi ve Apple ürünlerinde sağlanan %3’lük indirimi kapsıyor.

Cüzdan uygulamasında kullanıcılar, hesap bakiyesini ve tahakkuk eden faizi gösteren bir gösterge panosuna erişebilecekler. Apple, özelliği ilk olarak bir iOS sürümü aracılığıyla beta test kullanıcıları için kullanıma sunacağını söyledi. Ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağını belirtti.