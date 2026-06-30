Dijital yayın platformlarının sayısının artmasıyla birlikte tüketicilerde başlayan “abonelik yorgunluğu” dönemine TV+ farklı bir stratejiyle yaklaşıyor. Hardware Plus Genel Yayın Yönetmeni Ersin Akman, TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe ile bir araya gelerek platformun gelecek planlarını, HBO ortaklığını ve merakla beklenen Apple TV dizilerinin akıbetini konuştu.

Son yıllarda hayatımıza giren onlarca dijital yayın servisi, kullanıcıları hem bütçe hem de şifre/arayüz kalabalığı açısından ciddi bir yorgunluğa sürükledi. Sektörde “müşteri yorgunluğu” olarak adlandırılan bu duruma değinen TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, platform olarak rekabet etmek yerine “rekaberlik” (co-opetition) modelini benimsediklerini belirtti. Gökçe, “Bizim için rakipler aslında iş ortaklarımız. Güçlü alanları birleştirerek müşteriye tek bir arayüz, tek bir şifre ve tek bir fatura üzerinden entegre bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Apple TV Dizileri TV+’a Gelecek mi?

Geçtiğimiz Aralık ayında Apple TV ile yapılan ve büyük ses getiren film anlaşmasına değinen Gökçe, Türkiye’de resmi olarak bulunmayan Apple TV içeriklerinin TV+’ta yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Temiz bir sinema seçkisi sunan 25 filmlik bu katalogdan sonra kullanıcıların en çok merak ettiği soru ise şüphesiz Apple TV dizilerinin platforma gelip gelmeyeceği oldu.

Kullanıcı beklentilerinin tamamen farkında olduklarını belirten Gülçin Alıcı Gökçe, müjdeli haberin sinyallerini şu sözlerle verdi: “Diziler de çok güçlü ve çok merak ediliyor, izlenmek isteniyor. Biz de bunun farkındayız. Bütün motivasyonumuz bu ihtiyacı karşılamak şeklinde olacak. Dolayısıyla çalışmalarımız devam ediyor.”

HBO İçerikleri Eş Zamanlı Yayında

Kasım ayında başlayan HBO ortaklığının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Gökçe, bu iş birliğinin klasik kütüphane lisanslamalarının fersah fersah ötesinde olduğunu söyledi. Game of Thrones evreni başta olmak üzere, yerli yapımlardan Prens, Doğu ve Magarsus gibi popüler HBO içeriklerinin ABD ile aynı gün, aynı saat ve hatta aynı saniyede (day-and-date) TV+ ekranlarında yayına alındığını ekledi.

“From” Dizisinin 5. Sezonu Onaylandı!

Platformda şu sıralar en çok izlenen yapımlardan biri olan Paramount içeriği From dizisi hakkında da güncel bir bilgi paylaşan Gökçe, dizinin 4. sezonunun devam ettiğini ve 5. sezon konfirmasyonunun da geldiğini ilk kez Hardware Plus ekranlarında duyurdu. Dizinin final sezonu olacak 5. sezonla birlikte From evreninin yuvası TV+ olmaya devam edecek.

Spor, Nostalji ve Kişiselleştirilmiş Çocuk Profilleri

Röportajda ayrıca TV+’ın sadece dizi ve film değil; Şampiyonlar Ligi, La Liga, Serie A, Euroleague ve MotoGP gibi dev spor organizasyonlarını tek bir çatı altında sunduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra, geçmişe özlem duyanlar için Alf ve Mavi Ay gibi yapımların yer aldığı Nostalji Kataloğu ile ebeveynlerin işini kolaylaştırmak adına yaş gruplarına göre filtrelenebilen güvenli çocuk içeriklerinin de platformun hane odaklı vizyonunu tamamladığı aktarıldı.

TV+ Genel Müdürü Gülçin Hanım ile röportaj

TV+’ı nasıl tanımlarsınız?

Kısaca TV+ nedir?

App üzerinden kullanmakla Turkcell tarafından tedarik edilen cihaz ile kullanım arasında ne gibi farklar var?

Profil kontrolleri nasıl sağlanıyor?

Ben geri al özelliğini çok kullanıyorum ama birçok başka özellik daha var. Bunların neler olduğunu öğrenebilir miyiz?

Peki bu kadar oyuncunun olduğu bir pazarda rekabeti nasıl tanımlıyorsunuz?

Apple TV anlaşmasıyla ilgili sosyal medyada birçok farklı şey konuşuluyor. En doğru bilgiyi sizden rica etsek.

Tabii bir de HBO Max anlaşması var. Onu konuşmazsak olmaz sanırım.

Önümüzdeki dönemde TV+’ta neler izleyeceğiz?

Peki öne çıkan farklı bir kategori var mı?

Spor tarafında neler sunuyorsunuz?

Çocuklar ve ailenin diğer bireyleri için neler var?