Apple TV Artık Daha Büyük Uygulamalar Destekleyecek

Apple uygulamaya geliştiricilerini televizyon servisinde bazı kural değişikliklerine gittiği için uyardı ve uygulamaların özelliklerini değiştirdi.

Daha önce Apple TV 200 MB’a kadar uygulama destekliyordu ancak şimdi bu sınır 20 kat artarak 4 GB’a yükseldi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre artık geliştiriciler uygulamalarına daha fazla medya ekleyebilecekler ve daha zengin bir kullanıcı deneyimi sunabilecekler.

Bununla beraber artık cihazda daha büyük oyunlar yer alabilecek. Ayrıca verinin bir kısmı iCloud’a da depolanabiliyordur. İhtiyaç halinde kullanılan 20 GB’lık iCloud hesabı hala daha duruyor. Ancak bu özelliği kullanmak için ekstradan kod yazmak gerekiyordu şimdi buna gerek yok. İyi bir internet bağlantısı ile güzel bir oyun deneyimi yaşanabilir. Ayrıca bir çok geliştirici de bu platforma uygulama çıkarmayı yeniden düşünebilir.

Bu boyutun artmasının bir diğer sebebi de 4K içerik olabilir. Her ne kadar Apple TV şu anda 4K desteklemiyor -olsa da bu gelecekte desteklemeyeceği anlamına gelmiyor. Diğer taraftan cihazın 32 ve 64 GB’lık depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Yani böyle bir kısıtlama olmasına pek gerek yok gibi.