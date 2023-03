Apple Music aboneleri, yeni kullanıma sunulan Apple Music Classical uygulamasıyla klasik müzik dinleyebiliyor. Tüm dünyada yayınlanan bu uygulama nedense hala Türkiye’de yayınlanmadı. Apple’ın ülkemizde klasik müziğe önem verilmediğini düşünmesi ve uygulamayı yayınlamaması oldukça vahim bir durum diyebiliriz. Peki, tüm dünyanın deneyimleyebildiği Apple Music Classical neler sunuyor?

Apple Music Classical, ünlü kayıtlar ve unutulmuş mücevherler de dahil olmak üzere 5 milyon parçayla dünyanın en büyük klasik müzik kataloğuna sahip. Yeni başlayanlar için Editörün Seçimi küratörlüğü ve ayrıca dünyaca ünlü orkestraların kayıtlarını içeren binlerce özel albüm sunuyor.

Apple Music Classical, arama işlevini klasik müziğin karmaşıklıklarını karşılayacak şekilde yeniden tasarladı. Kullanıcılar, besteci, eser, eser numarası, orkestra şefi, sanatçı, enstrüman ve hatta bir eserin takma adı ve Editörün Seçimi performansı gibi çeşitli anahtar kelime kombinasyonlarını kullanarak arama yapabilir.

Apple Music Classic arayüzü, klasik müzik için özel olarak tasarlanmıştır. Eser adı, orkestra, orkestra şefi, katkıda bulunan sanatçılar ve kayıt yılı dahil olmak üzere tüm önemli bilgileri bir bakışta görüntüler. Kişisel kitaplıklara eklerken eserler, besteciler ve kayıtlar gibi klasik kategorileri de destekliyor.

Music Classical, 24 bit/192 kHz’e kadar kayıpsız sesle en yüksek ses kalitesini sunar. Yüksek Çözünürlüklü Kayıpsız mod, her notayı elinizin altında hissettiren kristal netliğinde ses sağlar. Dolby Atmos özellikli Mekansal Ses, 360 derecelik bir ses ortamı oluşturarak dinleyicilere konser salonu deneyimi sunuluyor.

Apple Music Classical, yeniden düzenlenmiş efsanevi kayıtlar ve çağdaş performanslar içeren Spatial Audio kataloğuna her hafta yeni albümler ekliyor. Apple Music Classical, dinleyicilerin 800 yıllık müziği keşfetmeleri için 700’den fazla çalma listesinden oluşan kapsamlı bir koleksiyon sunar. Yeni başlayanlar, önemli bestecileri, dönemleri, enstrümanları ve terminolojiyi tanıtan The Story of Classical sesli rehberleriyle başlayabiliyor.

Umarız Apple’ın ülkemizi pas geçtiği bu naçizane uygulama en kısa sürede Türkiye App Store’undaki yerini alır…