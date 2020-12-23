Apple Tesla’yı satın almak istememiş

Otomobil devi Tesla, Model 3 üretiminin erken aşamalarında oldukça zor bir dönemden geçiyordu. Şirketin CEO’su, Elon Musk’ın açıklamalarına göre satış için Apple ile iletişime geçmiş ancak Apple CEO’su Tim Cook, konuyla ilgili Musk ile görüşmeyi dahi reddetmiş.

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Tesla, uzun süredir otonom araçlar geliştiren California, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketi. Elon Musk tarafından 1 Temmuz 2003 yılında kurulan şirket, büyük hayaller ve küçük adımlarla başladığı yolda, bugün inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş durumda . Son yılları finansal açıdan oldukça başarılı geçiren Tesla, şu anda 500 milyar dolar üzerindeki piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumunda. Geçmişte oldukça zor günler geçiren Tesla ile ilgili ilginç bir bilgi ise Twitter üzerinden, Elon Musk tarafından paylaşıldı.

Apple Tesla’yı satın almak istemedi

Geçtiğimiz gün Reuters haberiyle, Apple’ın otomobil projesi olan “Project Titan“ ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Tesla CEO’su Elon Musk, ilginç bir bilgiyi Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı. Görünüşe göre Tesla Model 3’ün, geliştirilmesinin erken aşamalarında Elon Musk, şirketin Apple’a satılması için Tim Cook’a ulaşmaya çalışmış, ancak Apple CEO’su konuyla ilgili görüşmeyi bile reddetmiş. Tim Cook’un, böyle bir konuyla ilgili görüşmeyi reddetmesi oldukça şaşırtıcı. Özellikle Apple’ın yıllardır kendi otonom araçlarını üretmek için çalışmalar yürüttüğü düşünüldüğünde. Bu duruma bakıldığında Apple, ayağına gelen fırsatı elinin tersiyle itmiş gözüküyor. Tesla, Model 3 araçların geliştirme ve üretim süreci boyunca ciddi finansal sıkıntılar yaşamış ve neredeyse batışın eşiğine gelmişti.

Musk’ın iddialar hakkında şüpheleri var.

Elon Musk, ayrıca yayınlanan haberlerle ilgili şüphesi olduğunu, raporlarda ifade edilen monocell bataryanın, elektrokimyasal olarak imkânsız olduğunu belirtti. Apple tarafından geliştirilen ürün, Musk’ın iddiasına göre en iyi haliyle Tesla’nın bataryalarına benzemekte. Apple’ın, otomobil pazarında ne kadar iddialı olduğunu kestirmek zor. Şirketin, yoluna sadece başka araç üreticilere lisans ve hizmet kiralayarak da devam edebileceği konuşulan şeyler arasında. Yine de 2024 yılına kadar oldukça fazla şey değişebilir.

Gelişmeler için takipte kalın…