Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir

Apple, elektrikli bir araba geliştiriyor ve bazı kaynaklar onun 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkacağını söylüyor.

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Apple Car

Economic Daily News (EDN), Apple Car elektrikli otomobilinin beklenenden daha erken sunulabileceğini bildirdi. İddiaya göre Eylül 2021’de. Ancak gazeteciler, kaynaklarının tedarik zincirlerinden olmasına rağmen hala oldukça şüpheli olduğu konusunda uyarıyorlar. Apple Car, şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı bir ürün olup düzenli olarak söylentilerde, patent başvurularında ve analist raporlarında karşımıza çıkıyor.

Aslında arabanın ortaya çıkmasının yıllar alacağı düşünülüyordu, ancak yeni bir rapor, Apple‘ın arabasını önümüzdeki yıl çalışır durumda gösterebileceğini öne sürüyor. Tarih olarak, Apple‘ın Tayvan‘daki tedarik zincirlerindeki katılımcılardan biri Eylül 2021‘i gösterdi. Apple‘ın Heda, Heqin, Tomita ve BizLink-KY gibi Tayvanlı parça üreticilerinden parça sevkiyatlarını hızlandırdığı söyleniyor.

EDN raporu, diğer otomobil parçası fabrikalarının da Apple Car için üretimi artırdığını iddia ediyor ve bu da gelecek vaat eden ürünün daha önce duyurulması ihtimalini artırıyor. Örneğin Heqin, bu yılın sonunda fabrika taşıma işini tamamladıktan sonra seri üretimi genişletmenin yanı sıra 2021‘in ikinci çeyreğine kadar fabrikalarından biri için beşinci bir hat açmayı planlıyor.

EDN genellikle Apple‘ın tedarik zincirlerinde olup bitenler hakkında doğru bilgiler sağlarken, ürün çıkış tarihlerini doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Muhtemelen Apple gerçekten de otomobil parçaları tedariğini geliştiriyor, ancak elektrikli otomobilin 10 ay içinde piyasaya çıkması son derece düşük görünüyor.

Birincisi, arabaları çalışır duruma getirmek uzun zaman alıyor, muhtemelen iPhone’dan çok daha uzun. Otomobil üretimi için parçaların sayısının ve boyutunun, henüz söylentilere göre monte edilmesi için büyük bir üretim tesisi gerekecek. Diğer otomobil üreticileri de oldukça gizli, ancak piyasaya sürülmemiş araçlarla ilgili sızıntılar piyasaya sürülmeden çok önce ortaya çıkabiliyor. Proje son aşamalarında olsaydı Apple Car için benzer bir döngü beklenirdi.

Apple‘ın tedarik zinciri siparişlerinin, test amacıyla az sayıda aracı hazırlamanın erken bir aşaması olması daha makul. Belki Eylül 2021‘de aşağı yukarı gerçek bir şey göreceğiz, ancak bunun bir üretim arabası olması olası değil. Genellikle daha doğru olan analist Ming-Chi Kuo, daha önce Apple Car‘ın 2023‘e kadar ana akım haline gelmeyeceğini tahmin etmişti. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Apple‘ın, Tesla ruhuna uygun olarak Apple Car robotik arabası için ABD‘deki çiplerin piyasaya sürülmesini hazırlarken TSMC ile işbirliği yaptığı haberi çıkmıştı.