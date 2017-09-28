Apple, Siri Aramaları İçin Bing Yerine Google’ı Kullanacak

Apple, Siri Aramaları İçin Bing Yerine Google’ı Kullanacak

28 Eylül, 2017 İnternet 0 yorumlar

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Apple, pazartesi günü yaptığı açıklama ile Siri’nin arama özellikliği için Microsoft’u arama motoru Bing yerine Google’ı kullanacağını belirtti.

Artık Apple’ın kişisel asistanından internette bir şey aramasını isterseniz sonuçları Bing’ten değil Google’dan getirecek. Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada artık Siri’nin Google’ı kullanması ile beraber kullanıcıların Mac’te bulunan Spotlight ve Safari ile beraber kararlı bir deneyim sunacağını açıkladı.

 

Bu değişikliğin üç şirketin arasındaki anlaşmaları nasıl etkiledi bilmiyoruz. Google hem iOS hem de macOS’ta yer alan Safari’de varsayılan arama motoru olmak için Apple’a her yıl 3 milyar dolar para ödüyor. Şirket 2014  yılında iOS’ta varsayılan arama motoru olmak için 1 milyar dolar para ödemişti.

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