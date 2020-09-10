Apple Silicon A14X işlemcisinin seri üretimine bu yıl başlıyor!

Apple, yeni nesil Mac ve iPad Pro’ya hayat vereceği Apple Silicon A14X işlemcisinin seri üretimine yakında başlıyor. Bu işlemci, A14′e göre çok daha performanslı olacak.

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Apple Silicon A14X işlemci için kolları sıvadı

15 Eylül’de düzenlenecek tanıtım etkinliği öncesi Apple’la alakalı raporlar gelmeye devam ediyor. Malum olduğu üzere teknoloji devinin, Intel x86 tabanlı işlemcileri terk edip ARM tabanlı işlemcilere doğru istikametini çevirdiği epey bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde kendine yer ediniyor. Hatta buna müteakip Apple’ın A14 yongasını bünyesinde barındıran Mac işlemcileri üretmek için çalışmalara başladığı da konuşuluyordu.

İşte tüm bu söylentileri somutlaştıran bir rapor, bugün Digitimes tarafından yayınlandı. Digitimes’ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni nesil Apple Silicon A14X işlemcisinin üretimine bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak. Şirketin en son MacBook ve iPad Pro modellerinde yer alması beklenen ARM tabanlı bu işlemci, Apple’ın tek tedarikçisi olmak maksadıyla 25 milyar dolarlık yatırım yapan TSMC’nin desteğiyle 5 nm üretim sürecinden geçirilecek.

Diğer taraftan yine yakın zaman önce yayınlanan bir raporda, A14 yongasına dayanan Apple Silicon A14X işlemcinin, 12 inç ekran boyutunun ultra hafif ince bir kasayla taçlandırıldığı yeni MacBook’a 15 ile 20 saat arasında pil ömrü sunacağı da iddia ediliyor.

Bloomberg’e göre işlemciler, sekiz yüksek performanslı çekirdek ve en az dört enerji verimli çekirdek olmak üzere 12 çekirdeğe sahip olacak. Şimdilik fazla teknik detayını bilmediğimiz “Tonga” kod adlı Apple Silicon A14X işlemcinin, kardeşine göre çok daha performanslı çalışacağı aşikar.

Tüm bu spekülasyonlar bir yana; Apple’ın teknoloji endüstrisinde hiç kimseye ihtiyacı olmadan kendi kendine yeten bir oyuncu olma stratejisi anlaşılan tıkır tıkır işliyor. Zaten hali hazırda kendi ürettiği donanım ve yazılımları ahenk içinde birbirleriyle konuşturmayı başararak benzersiz bir ekosistem sahibi olan şirket, bunu uzun vadede devam ettirecek. Asyalı yarı iletken üretici TSMC ise, bu noktada Apple’a yardımcı oyuncu olarak eşlik ediyor.