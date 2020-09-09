Yeni Nissan Qashqai, kamuflajlı olarak görüntülendi!

Sıcak hava testlerini tamamlayan kamuflajlı 2021 Nissan Qashqai prototiplerinden birisi, casus fotoğrafçılar tarafından yakalandı. Önceki casus fotoğraflara kıyasla, bu haberimizde yer alan görsellerde aracın kabini daha net olarak görüntülenmiş.

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Ağır kamuflajıyla test edilen prototipin V şeklindeki farları ve V-Motion ızgarası dikkat çekiyor. Ayrıca yeni Qashqai’nin, ortadaki büyük ızgarasıyla daha sade bir imaja sahip olması bekleniyor. Aracın boyutlarının, eski nesline göre pek değişmemiş gibi göründüğünü de söylemeliyiz.

Aracın arka tarafındaki kamuflaj, öndekine göre daha ağır olduğu için detayları öngörmek zor. Fakat incelen arka farlar ve biraz daha genişleyen üçüncü fren lambası, biraz olsun seçilebiliyor.

Aracın kabininin ise önceki nesle göre daha modern ve daha teknolojik olacağını, görsellere bakarak söylemek mümkün. Direksiyonun tasarımı tanıdık olsa da, yeni dijital göstergeler ve yeni bir bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca klima ve diğer işlevlerin kontrol edildiği tuşların da yeni bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Teknik özellikler hala daha bilinmezliğini koruyor. Fakat iddialara göre CMF-C/D mimarisini kullanacak olan yeni Qashqai’nin, birden fazla turbo beslemeli benzinli motora sahip olacağı söyleniyor. Dizel motor seçeneğinin olmayacağı fakat onun yerine hibrit gibi çevre dostu seçeneklerin sunulması bekleniyor.

Yeni nesil Qashqai’nin, salgın sebebiyle 2021 ortalarında tanıtılacağı söyleniyor. Fakat bu iddia Nissan tarafından resmi olarak henüz doğrulanmadı.

Kaynak: Carscoops