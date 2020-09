Yeni Nissan Qashqai, kamuflajlı olarak görüntülendi!

View this post on Instagram

Peut-être la BMW M4 GTS !!! Alors que BMW a officialiser le développement du break M3 Touring -une première historique pour la marque allemande- nous découvrons aujourd'hui la photo d’une M4 avec un aileron mais surtout un échappement que nous allons qualifié de spécial Merci @tisellimarcaaaann_ vraiment bravo 👏 @mgcharoudin @diddyf30 ———————————————————————- #bmw #bmwm4 #bmwm3 #bmwm2 #bmwx6 #bmwm #bmwi8 #m3 #m4 #m5 #alpina #m5competition #m6 #m6grancoupe #bmwm8 #m8 #m8grancoupe #m3f80 #bmwinsta #bmw3 #bmw7 #bmwfan #bmwfans #bmwfanatics #bmwfanatic #bmwgang #bmw8 #bmwmotorsport #bmwclub #bmwlife