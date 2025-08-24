Apple son dönemde teknoloji dünyasında konuşulan yeni bir hamleyle gündeme geldi. Şirketin ilk kez uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı iddiaları heyecan yarattı. Peki, bu cihaz gerçekten kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı, yoksa giriş seviyesi bir “alıştırma modeli” mi olacak?

Apple şaşırttı! Uygun fiyatlı MacBook geliyor!

Apple, iddialara göre 13 inçlik ekrana sahip ve iPhone 16 Pro serisinde kullanılan A18 Pro işlemciyle güçlendirilmiş yepyeni bir MacBook hazırlıyor. Daha önce yalnızca üst seviye cihazlarda gördüğümüz bu çipin giriş seviyesi bir dizüstünde kullanılması, performans tarafında dikkat çekici bir avantaj sağlayabilir.

Renk seçeneklerinin mavi, sarı, pembe ve gümüş olması bekleniyor; yani Apple, genç kullanıcıları hedefleyen daha renkli bir tasarım anlayışıyla yola çıkıyor gibi görünüyor.

Fiyat konusunda ise tartışmalar büyük. Analistlere göre yeni MacBook, yaklaşık 699 ila 799 dolar arasında bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkabilir. Eğer ürün bu fiyat seviyesini korursa, cihaz özellikle öğrenciler için cazip bir alternatif haline gelebilir.

İlginizi Çekebilir: iOS 26 bomba gibi geliyor! Yeni FaceTime özellikleri neler?

Ancak daha düşük fiyat için bazı donanım kırpmalarının gündeme gelmesi muhtemel. Örneğin, 16 GB yerine 8 GB RAM kullanımı, daha düşük batarya kapasitesi ya da ek USB-C portlarının kaldırılması söz konusu olabilir. Şirketin deneyimlerine bakıldığında, giriş seviyesi ürünlerde bazı özelliklerin kesilmesi alışılmadık bir durum değil.

Ancak bu yeni MacBook Touch ID gibi güvenlik detaylarının eksik olması, kullanıcılar açısından olumsuz bir algı yaratabilir. Öte yandan, eğitim indirimi sayesinde cihazın fiyatı 599 dolar seviyelerine kadar düşebilir ki bu durumda Apple, gerçekten rekabetçi bir konum yakalayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı yeni Apple bilgisayarların Türkiye pazarında dengeleri değiştireceğini düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!