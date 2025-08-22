iOS 26 ile birlikte Apple, en çok kullanılan uygulamalarından birini köklü şekilde yeniliyor. Peki bu güncellemeler kullanıcıların hayatını nasıl değiştirecek? Özellikle Türkiye’de milyonlarca iPhone sahibinin her gün tercih ettiği FaceTime artık çok daha farklı bir görünüme sahip olacak.

iOS 26 bomba gibi geliyor! Yeni FaceTime özellikleri neler?

iOS 26 güncellemesiyle FaceTime uygulamasını açtığınızda sizi bambaşka bir ana ekran karşılıyor. Eski çağrı listeleri artık yok; yerine kart tasarımıyla hazırlanmış yeni bir arayüz geliyor. Bu kartlarda kişilerinizin fotoğrafları, son görüşmenin tarihi, görüşmenin sesli mi yoksa görüntülü mü olduğu gibi detaylar net şekilde yer alıyor.

Eğer arkadaşlarınızdan gelen bir video mesajınız varsa, kartlar arasında gezinirken otomatik olarak oynatılıyor. Ana ekranın alt kısmında yeşil renkli “Yeni Arama” düğmesi, sağ üstte ise gelişmiş filtreleme seçenekleri bulunuyor. Kısacası yeni iOS, arama sürecini çok daha düzenli ve şık hale getiriyor.

Tasarım tarafında öne çıkan en büyük değişiklik, Liquid Glass adı verilen yeni stil. Bu tasarım dili, menülerden çağrı butonlarına kadar her yerde kendini gösteriyor. Özellikle ekran paylaşımı, SharePlay ve canlı çeviri seçenekleri artık üç nokta menüsü altında daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Arama sırasında kullanılan düğmeler ise otomatik olarak küçülüp kenara çekiliyor, böylece konuştuğunuz kişinin görüntüsü daha net görünüyor. iOS 26 ile FaceTime sadece modernleşmekle kalmıyor, aynı zamanda pratikliği de artırıyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri de Canlı Çeviri. Apple Intelligence sayesinde, desteklenen dillerde konuşmalar anlık olarak altyazıya dönüştürülüyor. Böylece konuştuğunuz kişinin sesini duyarken aynı anda ekranda tercümesini görebiliyorsunuz.

Güncelleme bununla sınırlı değil. iOS 26 kullanıcılarına istenmeyen FaceTime aramalarını sessize alma seçeneği sunuyor. Özellikle spam çağrılardan sıkılanlar için bu filtreleme özelliği büyük bir rahatlama olacak. Ayrıca Apple’ın iletişim güvenliği araçları da güçlendirildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iOS 26 ile gelen FaceTime tasarımını ve özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!