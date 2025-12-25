iPhone 17 Pro, donanım tarafında yaşanan sert maliyet artışlarıyla teknoloji gündeminin merkezine yerleşti. Apple’ın yeni nesil amiral gemisi için tercih edilen bileşenlerdeki fiyat değişimleri, üretim sürecini doğrudan etkileyen kritik bir tabloyu ortaya koyuyor.

iPhone 17 Pro RAM maliyet artışı ne anlama geliyor?

iPhone 17 Pro’da kullanılan 12 GB kapasiteli LPDDR5X RAM’in birim fiyatı, kısa sürede dikkat çekici bir artış yaşadı. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu RAM modülünün maliyeti 25 dolardan 70 dolara yükseldi. Bu artış, yüzde 230’a varan bir zam anlamına geliyor ve doğrudan 17 Pro’nun üretim maliyetlerini yukarı çekiyor.

iPhone 17 Pro için yaşanan bu maliyet artışının arkasında küresel ölçekte büyüyen yapay zeka talebi bulunuyor. Veri merkezleri, yapay zeka sunucuları ve yüksek performanslı donanımlar için artan bellek ihtiyacı, RAM tedarik zincirinde ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Bu durum, yalnızca bilgisayar ve sunucu pazarını değil, 17 Pro gibi üst segment akıllı telefonları da doğrudan etkiliyor.

iPhone 17 Pro özelinde dikkat çeken bir diğer detay ise Apple’ın tedarik stratejisiyle ilgili. Şirket, geçmiş yıllarda donanım krizlerini uzun vadeli ve sabit fiyatlı anlaşmalarla dengelemeyi başarmıştı. Ancak mevcut tabloda, SK Hynix ve Samsung ile yapılan RAM tedarik anlaşmalarının Ocak 2026 itibarıyla sona erecek olması, Apple’ın elini zayıflatan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

17 Pro’da kullanılan yüksek kapasiteli RAM’in özellikle Apple Intelligence ve cihaz içi yapay zeka özellikleri için kritik olduğu biliniyor. Bu nedenle Apple’ın, performans hedeflerinden geri adım atmadan maliyet artışını nasıl yöneteceği merak konusu hâline gelmiş durumda. Türkiye pazarında ise bu tür donanım zamlarının, kur etkisiyle birlikte cihaz fiyatlarına daha sert yansıma ihtimali bulunuyor.

