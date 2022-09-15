iOS 16, pil yüzdesi göstergesinin geri dönüşünü çentikli iPhone‘lara getirdi. Ancak, açıklanamayan bir nedenle bu özellik iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini‘de mevcut değildi.

Tahmin edilebileceği gibi, bu telefonların sahipleri bu habere pek sevinmediler. Dürüst olmak gerekirse, bu özelliğin bu modellere gelmemesinin bir anlamı yok. Bu özelliğin tüm amacı, pil yüzdesini pil simgesinin içine koymaktı.

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Neyse ki, en son iOS 16.1 beta sürümü şimdi yukarıda belirtilen telefonlar için pil yüzdesi göstergesini etkinleştirdiği için Apple gelen tepkileri dinlemiş gibi görünüyor.

Bunu bilmek güzel olsa da, yüzde göstergesi dışında ne kadar pil kaldığına dair başka bir görsel gösterge yok. Pil simgesi hala dolu görünüyor, bu nedenle yeterince yakından bakmazsanız ve gerçek yüzdeyi kaydederseniz, telefonunuzu tam şarjlı olarak kolayca yanıltabilirsiniz. Elbette Apple, yüzde göstergesini üste eklerken tükenen pil simgesini koruyabilir miydi?

Apple, iOS 16.1’i kullanıma sunmadan önce buna daha yakından bakıp bakmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: MacRumors