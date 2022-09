Samsung’un yakın gelecekte tüm fiziksel düğmeleri akıllı telefonlarından kaldırması bekleniyor. Bir söylentiye göre değişiklik, butonlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin (sesi artırma veya azaltma, hatta cihazları kapatma gibi) sadece yazılım üzerinden yapılmasını sağlayacak.

Söylenti ayrıca değişikliğin iddia edilen Galaxy S23 serisinde veya katlanabilir Galaxy Z Flip 5 veya Z Fold 5’te olduğu gibi gelecek yıl kadar erken olmayacağını da öne sürüyor.

Ayrıca bkz: iOS 16 Sahte AirPods’ları Tespit Edebilecek!

Sözde Galaxy S25’in lansmanı henüz çok uzak olduğundan, Güney Koreli’nin planlarının o zamana kadar değişmesi çok muhtemel. “@OreXDA” kullanıcısının ortaya çıkardığı bilgilerin sadece söylenti olarak ortaya çıktığını da belirtmekte fayda var.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.

All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg

— Connor (@OreXda) September 13, 2022