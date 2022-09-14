Samsung’un yakın gelecekte tüm fiziksel düğmeleri akıllı telefonlarından kaldırması bekleniyor. Bir söylentiye göre değişiklik, butonlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin (sesi artırma veya azaltma, hatta cihazları kapatma gibi) sadece yazılım üzerinden yapılmasını sağlayacak.

Söylenti ayrıca değişikliğin iddia edilen Galaxy S23 serisinde veya katlanabilir Galaxy Z Flip 5 veya Z Fold 5’te olduğu gibi gelecek yıl kadar erken olmayacağını da öne sürüyor.

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Sözde Galaxy S25’in lansmanı henüz çok uzak olduğundan, Güney Koreli’nin planlarının o zamana kadar değişmesi çok muhtemel. “@OreXDA” kullanıcısının ortaya çıkardığı bilgilerin sadece söylenti olarak ortaya çıktığını da belirtmekte fayda var.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc. All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

Söz konusu söylenti, Samsung’un iddia edilen düğmesiz akıllı telefonunun Güney Kore’nin KT Corporation operatörüne özel olduğunu da öne sürüyor.

Düğmesiz akıllı telefonlar gelecek mi?

Bu, Samsung’un bu tür söylentilere ilk kez karışması değil. 2021’de şirket patentleri, fiziksel düğmeleri de olmayan, Galaxy Z Fold 3 olacak olan katlanır ekranlı bir cihazı ortaya çıkardı, ancak gerçekleşmedi. Bundan önce, şirket tarafından tescil edilen başka bir patent, yan taraftaki dokunuşlar altında çalışacak olan teknolojiye atıfta bulunan bir “dijital uç” gösterdi.

Apple ayrıca şirketin iPhone’daki tüm fiziksel düğmeleri kaldırabileceğine dair söylentilere konu oldu. Çok iyi bildiğimiz gibi, şirket o zamana kadar ses ve güç düğmelerine sahip cihazlar üretmeye devam ediyor.

Kaynak: SamMobile