Apple, Patent Anlaşması Gerei Nokia’ya 2 Milyar Dolar Ödeyecek

Apple-Nokia ortaklığı ilk kazancını getirdi.

Nokia ile Apple arasında geçtiğimiz mayıs ayında duyurulan paten anlaşması gereği Apple, 1.7 milyar dolarlık ön ödemesini gerçekleştirdi. Nokia’nın bu yeni parayı ne yapacağı henüz bilinmezken firmadan ilerleyen günlerde konu ile ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.

Nitekim üçüncü çeyreğe yeni girdiğimiz şu dönemde teknoloji firmaları ikinci çeyrekte elde ettikleri kârları yatırıma dönüştürüp 2018’e daha iyi amiral gemisi telefonlarla girmek niyetinde. Şu anda Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve Nokia 8 ile gündemde olan Finlandiyalı firma bakalım bu para ile neler yapacak.