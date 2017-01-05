Apple, New York Times Uygulamasını App Store’dan Kaldırdı

Apple, dünyaca ünlü gazete The New York Times’ın mobil uygulamasını App Store’un Çin versiyonundan kaldırdığını doğruladı.

Apple’ın bu hareketi Çin hükümetinin isteği üzerine gerçekleştirildi. Hükümet 2012 yılında “Gizli Milyarderler” haberinde Çin hükümetinin başında olan Wen Jiabao’yu gösterdiği için Times’ın internet sitesini yasaklamıştı. Gazetenin sitesi hala yasaklı.

Şirketin basın sözcüsü Fred Sainz yaptığı açıklamada New York Times uygulamasında yer alan içeriklerin Çin kanunlarını çiğnediği için kaldırdıklarını belirtti. Sainz ayrıca durum çözüme kavuştuğunda uygulamanın tekrar indirilebilir olacağını açıkladı.

Sainz’in bahsettiği kanunlar 2016’nın Haziran ayında kabul edilen yeni kanunlar. Bu kanunda Çin kanunlarını çiğneyen içeriklerin yer aldığı mobil internet uygulamalarının yasaklanması yer alıyor. Diğer taraftan Financial Times ve Wall Street Journal gibi bazı büyük batılı yayınların uygulamaları hala indirilebilir durumda.

Aralık ayında Times, iPhone üretiminin yapıldığı Zhengzhou şehrinde yer alan fabrikada milyarlarca dolar vergi kazancı elde edildiği haberini yapmıştı. Times’ın uygulaması bu konu ile ilgili Apple ve Çin hükümeti ile iletişime geçtiği tarihle yakın tarihlerde kaldırılmış olması son derece garip.