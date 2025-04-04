Apple, Apple Music Windows uygulaması için uzun süredir beklenen ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan önemli bir güncellemeyi bu hafta sessizce yayınladı. Artık Windows kullanıcıları da Dolby Atmos teknolojisinin sunduğu etkileyici ses kalitesiyle Spatial Audio parçaları dinleyebilecek. Sessiz ama çarpıcı bu hamle, Apple’ın Windows ekosistemindeki varlığını güçlendirme stratejisinin yeni bir adımı olarak görülüyor.

İçindekiler Apple Music Windows uygulaması artık Dolby Atmos deneyimi sunuyor

Apple Music Windows uygulaması artık Dolby Atmos deneyimi sunuyor

Yayınlanan yeni sürümle birlikte, Apple Music Windows uygulaması kullanıcıları nihayet üç boyutlu ses teknolojisi olan Dolby Atmos desteğine kavuştu. Apple, bu yeni özelliği duyurmak adına resmi internet sitesinde detaylı bir destek makalesi de yayınladı. Makalede, Dolby Atmos destekli kulaklıklar ya da hoparlörler aracılığıyla nasıl uzamsal ses deneyimi yaşanacağı adım adım anlatılıyor.

Bu deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Apple Music Windows uygulamasının en güncel sürümünü Microsoft Store üzerinden ücretsiz şekilde yüklemeleri gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor: Windows işletim sisteminde Dolby Atmos codec yerleşik olarak bulunmadığı için, ekstra bir adım olarak Dolby Access uygulamasının da kurulması şart.

Dolby Access, harici hoparlör kullanımında ücretsiz olsa da, kulaklıklar için lisans gerektiriyor ve bu lisansın bedeli 14,99 dolar. Eğer bilgisayarınızda hem Dolby Access hem de Apple Music Windows uygulaması eksiksiz şekilde kuruluysa, tek yapmanız gereken uygulama içi ayarlardan Dolby Atmos oynatmayı etkinleştirmek.

Apple, geçtiğimiz yıl iTunes‘un yerini almak üzere Apple Music Windows uygulamasını resmen tanıtmıştı. Bu yeni nesil uygulama, artık eski yazılımların yerini alırken, Apple ekosistemini Windows tarafında da güçlendirmeyi sürdürüyor. Ayrıca şirket, Apple TV Windows uygulaması ve Apple Devices adını verdiği, iOS cihazlarının PC üzerinden yedeklenip geri yüklenmesine olanak tanıyan ek yazılımları da piyasaya sürerek Windows kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Apple Music Windows uygulaması artık sadece şarkı dinleme platformu olmaktan çıkıp, yüksek kaliteli ses teknolojileriyle desteklenen çok daha güçlü bir medya aracı haline geldi. Özellikle hi-fi ses kalitesi arayanlar ve Windows kullanıcıları için bu güncelleme, müzik deneyimini tamamen değiştirecek potansiyele sahip.

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Siz Apple Music Windows uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.