Apple, Apple Music için kullanıcıların en sevdikleri şarkılara ayarlanabilir vokaller ve gerçek zamanlı şarkı sözleriyle eşlik etmelerini sağlayacak Apple Music Sing özelliğini duyurdu. Bu özellik düetler, şarkıya eşlik etme ve daha fazlası için birden fazla şarkı sözü görünümü sunuyor.

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Apple, dünyanın en çok şarkı söylenebilir on milyonlarca şarkısını sunacağını ve ayrıca dünyanın dört bir yanındaki insanları şarkı söylemeye zorlayan tüm destansı şarkıları, düetleri, koroları ve marşları içeren 50’den fazla özel eşlikçi çalma listesini Apple Music Sing deneyimi için tamamen optimize edilmiş olarak kullanıma sunacağını söylüyor.

Apple Music Sing şunları içeriyor:

Ayarlanabilir vokaller: Apple Music kataloğundaki milyonlarca şarkıda orijinal sanatçı vokalleriyle şarkı söyleyin, liderliği üstlenin veya karıştırın.

Apple Music kataloğundaki milyonlarca şarkıda orijinal sanatçı vokalleriyle şarkı söyleyin, liderliği üstlenin veya karıştırın. Gerçek zamanlı şarkı sözleri: Vokallerin ritmine göre dans eden animasyonlu şarkı sözleriyle en sevdiğiniz şarkılara eşlik edin.

Vokallerin ritmine göre dans eden animasyonlu şarkı sözleriyle en sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Arka plan vokalleri: Aynı anda söylenen vokal çizgileri, kullanıcıların takip etmesini kolaylaştırmak için ana vokallerden bağımsız olarak canlandırılabiliyor.

Aynı anda söylenen vokal çizgileri, kullanıcıların takip etmesini kolaylaştırmak için ana vokallerden bağımsız olarak canlandırılabiliyor. Düet görünümü: Düetleri veya çok şarkıcılı parçaları birlikte söylemeyi kolaylaştırmak için birden fazla vokalist ekranın karşı taraflarında gösterilir.

İçindekiler Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

Apple Music Sing bu ayın sonunda iPhone, iPad ve yeni Apple TV 4K’da Apple Music abonelerine sunulacak.