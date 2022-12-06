WhatsApp Android, iOS ve Masaüstünde beta test kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor.

Resim içinde resim modu – iOS Beta

WhatsApp görüntülü aramaları için resim içinde resim modu, en son beta güncellemesinde iOS için WhatsApp’a eklendi. Kullanıcılar, iOS cihazlarındaki bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, WhatsApp’ta görüntülü arama yaparken diğer uygulamaları kullanabilirler.

Bu özellik hesabınız için etkinleştirilmişse, diğer uygulamalarla çoklu görev yaparken resim içinde resim görünümü görünecektir. Resmi iOS API’lerini kullandığından, isterseniz görüntülü arama ekranını geçici olarak da kapatabilirsiniz.

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Sunum sayfası – mesajları bir kez görüntüleyin – Android Beta

Android 2.2.23 için en son WhatsApp beta sürümü fotoğraf ve video ekran görüntüsü koruması içeriyor. Bu özellik sayesinde artık ekran görüntüsü almak ya da silinmiş mesajları görüntülemek mümkün değildir. “Bir Kez Görüntüle” simgesine dokunduğunuzda, bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, çizim düzenleyicisinde “Bir Kez Görüntüle” mesajlarının sunum sayfası görünür.

WhatsApp hesabınız için bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, WhatsApp alıcının ekran görüntüsünü alamayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. Standart olduğu üzere, resimler ve videolar görüntülendikten sonra paylaşılamaz, iletilemez, kopyalanamaz veya kaydedilemez.

Durum Güncellemeleri – sohbet listesi

Durum Güncellemeleri-sohbet listesi, WhatsApp Desktop beta 2.2246.6’daki yeni bir özelliktir. Kullanıcıların konuşma listesinden durum güncellemelerini görmelerini sağlar. Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, durum bölümünde bir durum güncellemesi yayınlayan kullanıcıları kontrol etmek ve sohbet listesinde profil fotoğrafının etrafında bir halka görünüp görünmediğini görmek, WhatsApp Masaüstü uygulamanızda (beta) WhatsApp hesabınız için yeteneğin erişilebilir olup olmadığını test etmenin basit bir yoludur.

WhatsApp Masaüstü’nde Durum Güncellemeleri sohbet listesinin kullanılabilirliği, Android’de bir kez görüntülenen mesajların sunum sayfası ve iOS’ta resim içinde resim modu ile ilgili olarak, bu özellikler artık beta kullanıcılarına sunuluyor.

Eğer bilmiyorsanız, iOS için son beta güncellemesinde WhatsApp, mesajları tarihe göre arama özelliği gibi özellikler ekledi ve Android için WhatsApp’ı yardımcı cihaz olarak ekledi.