Apple Music, 30 Milyon Aboneye Ulaştı!

Apple Music servisi, muazzam başarılara imza atmaya devam ediyor. Amerikalı şirketin müzik servisinin abone sayısı ciddi rakamlara ulaştı.

Apple’ın Music servisi, 2017 yılı Haziran ayı itibariyle 27 milyon kullanıcının beğenisine ulaşmıştı. Söz konusu abone sayısı, gün itibariyle 30 milyon adetini aştı.

Üst düzey yönetici Jimmy Lovine, “30 milyon abone sayısının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok daha fazla kullanıcı sayısına ulaşmak istiyoruz ve açıklamalarım bir reklam hamlesi hamlesi olduğunu düşünmeyin. Apple Music sayesinde sayesinde kullanıcılar fahiş abonelik ücretleri ödemekten kurtulacaklar.” ifadelerini kullandı.