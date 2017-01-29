Aralarında Apple, Microsoft, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bulunduğu büyük şirketler Trump’ın mülteci politikasına karşı ayağa kalktı.

Apple ve Microsoft, Trump’ın mülteci politikalarına karşı müslüman çalışanlarına kanun karşısında destek verme kararı aldı. Google’ın kurucularından birisi olan Sergey Brin, San Francisco havalimanında Trump karşıtı protestolara katıldı. Ayrıca Google’ın CEO’su Sundar Pichai iş arkadaşlarına yapılanların haksızlık olduğunu dile getirdi.

Tepkiler Trump’ın mülteci karşıtı politikayı imzalamasıyla beraber oldukça arttık. Bu politikaya göre İran, Sudan, Suriye, Irak, Libya, Somali ve Yemen gibi müslüman ülkelerden insanların Amerika’ya girişi 90 gün boyunca girmesi yasak. Bu sürenin uzatılması bekleniyor. Büyük şirketler bu ülkelerden gelen çalışanlarına destek verme kararı aldı. Diğer taraftan yurtdışında olan çalışanlar da ülkeye geri çağırıldı.

İran, Sudan ve Suriye’nin yasaklanmasının nedeni direkt olarak teröre destek vermeleri. Libya Somali ve Yemen ise endişeli ülkeler arasında yer aldığı için yasaklandı. Bu ülkelerden green card almış olanlar ve legal çalışma iznine bile sahip olanlar Amerika’ya uçuş yapamayacak. Büyük teknoloji firmalarının yanında Airbnb ve Uber gibi büyük firmalar da çalışanlarına her türlü desteği vereceğini açıkladı.