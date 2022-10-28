Bildiğiniz üzere, Mark Zuckerberg Facebook isimli şirketinin odak noktasını tamamen değiştirerek Metaverse olarak adlandırılan bir sanal alana çevirdi. Şirket, yeni hedefine doğrudan bir gönderme olarak Facebook Inc. adını Meta olarak değiştirdi. Büyük yatırıma rağmen, Metaverse işinin karşılığını şuan görünürde alamıyor. CEO, yine de gelecekte karşılığını alacağına inanıyor. İlginçtir ki, Meta bu yeni konsepti deneyen tek şirket değil. Apple’ın da kendi sanal evren vizyonunu geliştirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, şirketin küresel pazarlama başkan yardımcısı “Metaverse” ifadesinden hoşlanmadığını belirtti.

Apple, Meta Kavgası Devam Ediyor



Şirketin Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, Salı günü WSJ Tech Live etkinliğinde muhabir Joanna Stern ile bir röportaj yaptı. Stern ayrıca şirketin yazılımdan sorumlu başkan yardımcısı Craig Federighi ile de röportaj yaptı. Stern iki yöneticiye şirketin gelecekteki planları hakkında sorular sordu. Kimseyi şaşırtmayacak şekilde, yeni ürünler hakkında hiçbir şey söylemediler. Ancak bazı çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Muhabir iki yöneticiden “Metaverse…” cümlesini tamamlamalarını istedi. Joswiak hemen cevap verdi: “Metaverse asla kullanmayacağım bir kelime.” Apple her zaman gelecekteki ürünleri hakkında konuşmaktan kaçınır. Bu sefer de bir istisna olmadı. Ancak Joswiak’ın metaverse hakkında gazetecilere verdiği yanıt, Facebook ile alay niteliğinde bir cümleydi. Sonuçta şirket bu sanal evren projesi için adını bile değiştirdi. Uzun zamandır birbiri ile istemese bile iç içe olmak zorunda olan iki şirket ilerde isimleri ne olursa olsun yine beraber çalışmaya devam edecek. Apple’ın ilerde bu düşüncelerini devam ettirip ettirmeyeceği bir merak konusu.

Meta bu segmente aktif olarak yatırım yapmaya devam ediyor. Apple ise bu alanda henüz herhangi bir ürün piyasaya sürmedi. Meta şu anda para kaybediyor. Yatırımcılar kızgın ve sonuç istiyorlar. Apple’ın CEO’su Tim Cook da geçtiğimiz günlerde Meta ile çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. CEO, “Normal insanların” Metaverse’in ne olduğunu hakkında bir şey bilmediğini söyledi. Aslında bu konuda haksız da sayılmaz. Sonuçta, teknoloji segmenti dışındaki insanlar metaverse’in işlevleri hakkında çok az bilgiye sahipler. Yönetici ayrıca insanların sanal bir dünyada “ömür boyu yaşamaya” teşvik edilmemesi gerektiğini de belirterek, projenin bazı taraflarını yanlış bulduğunu açıklamıştı. Görünüşe göre Apple ve Meta arasındaki kavga devam edecek. Geçtiğimiz günlerde de Zuckerberg Apple’a karşı çıktı. Mark, Metaverse’in açık bir platform olması gerektiğini, ancak Apple’ın muhtemelen tam tersi bir yol izleyeceğini söyledi. Apple muhtemelen ürününü ve sanal gerçeklik alanını kendi hizmetleriyle satacaktır.

İlginizi çekebilir: Brad Gerstner: Meta’nın Çalışan Sayısını Azaltması Gerekiyor