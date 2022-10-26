Altimeter Capital Başkanı ve CEO’su Brad Gerstner, pazartesi günü şirkete ve CEO’su Mark Zuckerberg’e bir açık mektup yazdı. Meta hissedarı Gerstner, Meta’nın çok fazla çalışanı olduğunu ve yatırımcıların güvenini korumak için çok yavaş hareket ettiğini söyledi.

Meta yatırımcısı, çalışan sayısı giderlerini %20 azaltmak ve şirketin “meta verse” teknolojisine (VR yazılımı ve donanımı) yaptığı pahalı yatırımları yılda 5 milyar dolardan fazla olmayacak şekilde sınırlamak da dahil olmak üzere şirketin gücünü geri getirmek için bir plan önerdi. Şirket, VR donanım ve yazılımına daha iyi odaklanmak için şirket adını Facebook’tan Meta’ya değiştirdi. Ayrıca bu teknolojiye yılda 10 milyar dolar harcıyor.

Gerstner yazdığı mektupta, “Meta’nın dünyadaki en iyi insanları cezbetmek, ilham vermek ve elde tutmak için yatırımcılar, çalışanlar ve teknoloji topluluğu ile yeniden güven inşa etmesi gerekiyor. Kısacası, Meta’nın uyum sağlaması ve odaklanması gerekiyor.” dedi.

Mektup, Meta yatırımcılarının şirketin son performansı hakkında çekincelerini ifade etmeye başladığının son işareti oldu. Meta stoğu 2022’de %61’in üzerinde düştü. Bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda Altimeter Capital, Meta’nın 2 milyondan fazla hissesine sahipti.

11 Ekim’de Meta, yeni bir üst düzey VR başlığı olan Quest Pro’yu duyurdu. Bununla birlikte, VR’ın veya şirketin Horizon Worlds gibi meta verse uygulamalarının bazılarının, erken benimseyenlerin ötesinde halkı yakaladığına dair birkaç işaret var.

CEO, “Ayrıca, insanların meta verse ‘ün ne anlama geldiği konusunda kafaları karışık. Şirket bu projeye yılda 1-2 milyar dolar yatırım yapıyorsa, bu karışıklık sorun bile olmayabilir. Şirketin şu anda VR geliştirmek için harcadığı para, meyve vermeden önce on yıl boyunca daha harcanmaya devam edecek. Bilinmeyen bir geleceğe tahmini 100 milyar dolarlık bir yatırım, Silikon Vadisi standartlarına göre bile süper büyük ve ürkütücü.” dedi.

Gerstner, Meta’da çok fazla çalışan olduğunu ve sermaye harcamalarına çok fazla harcama yaptığını da sözlerine ekledi. CEO’ya göre, Meta bu maliyetleri kontrol edebilirse, serbest nakit akışını ikiye katlaması ve hisse fiyatını iyileştirmesi mümkün. Çalışan harcamalarında %20’lik bir kesintinin Meta’yı geçen yılki personel seviyelerine geri götüreceğini belirten Gerstner, sermaye maliyeti ve faiz oranlarının son zamanlarda artması nedeniyle şirketin eskisi gibi harcama yapamayacağını da ileri sürdü.

CEO mektupta, Altimeter Capital’ın talepleri olmadığını ve sadece Meta yönetimi ile ilişki kurmak istediğini söyledi. Gerstner, “Yukarıda özetlenen tavsiyelerin daha yalın, daha üretken ve daha odaklı bir şirkete, güvenini ve ivmesini yeniden kazanan bir şirkete yol açacağını düşünüyoruz.” diye yazdı.