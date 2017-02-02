Apple, Mac Modelleri İçin Kendi Çiplerini Geliştiriyor Olabilir

Apple, MacBook modellerinin uyku moduna geçtiğinde bilgisayarın batarya performansını daha da geliştirecek yeni bir çip geliştiriyor.

Apple tarafından geliştirilen bu çip bilgisayar uyku modundayken e-postaları kontrol edecek, güncellemeleri kuracak ve diğer böyle basit görevleri yerine getirecek. Şu anda MacBook’un ana işlemcisi bu işleri yapıyor. Ancak sırf bu işler için geliştirilecek olan düşük enerji tüketimine sahip çip bilgisayarların batarya tüketimini düşürecek.

Çipin bu sene çıkan MacBook Pro modellerinde yer alan Touch Bar özelliğini kontrol eden işlemciye benzer bir yapıda olması bekleniyor. Yani iPhone ve iPad modellerinde kullanılan ARM mimarili bir işlemci gelip Intel işlemcilerin yerini almayacak. Ancak şirket farklı tipte çipler kullanarak MacBook’u ARM ile destekliyor.

Yeni çipler bu sene sonunda çıkması beklenen MacBook Pro ile gelebilir. 13 inç Touch Bar modelinin batarya performansını kullanıcılar hiç beğenmedi. Belki yeni çip buna yardımcı olur. Şu anki MacBooklar 30 gün boyunca uyku modunda kalabiliyor. Kullanılacak olan yeni çip ile beraber bu sürenin artması da mümkün.