Apple’ın yeni nesil işlemci ailesiyle ilgili sızıntılar teknoloji dünyasını hareketlendirdi, ancak son iOS beta kodlarında önemli bir eksiklik dikkat çekti. M5 Max ve M5 Ultra’ya dair izler bulunurken, M5 Pro modelinin adı geçmiyordu. Bu durum, pek çok kullanıcının aklına aynı soruyu getirdi: Apple, M5 Pro planlarını iptal mi etti?

M5 Pro Aslında M5 Max’in Farklı Bir Versiyonu Olabilir

Gündeme gelen yeni bir iddia, bu sessizliğin nedenini farklı bir açıdan açıklıyor. Teknoloji yayıncısı Vadim Yuryev’e göre Apple, M5 Pro için ayrı bir yonga tasarlamak yerine, mevcut M5 Max tasarımını kullanacak. Bu strateji, yeni MacBook M5 Pro modellerinin aslında bazı çekirdekleri devre dışı bırakılmış bir M5 Max işlemci ile geleceği anlamına geliyor.

Bu birleşmenin arkasındaki kilit teknoloji ise TSMC’nin 2.5D paketleme teknolojisi. Apple’ın önceki nesillerde kullandığı InFO (Integrated Fan-Out) teknolojisinin aksine, TSMC 2.5D tasarım, tek bir kalıp (die) tasarımının birden fazla yonga için kullanılmasına olanak tanıyor. Bu da üretim maliyetlerini ciddi ölçüde düşürüyor.

Apple İçin Büyük Maliyet Avantajı

Her bir yonga versiyonu için ayrı tasarım, test (tape-out) ve seri üretim süreçleri başlatmak, milyonlarca dolarlık bir maliyet anlamına geliyor. Apple, tek bir M5 Max kalıbı tasarlayarak bu masraftan kurtulabilir. Şirket, bu kalıp üzerindeki bazı performans ve grafik çekirdeklerini devre dışı bırakarak M5 Pro adıyla, tüm çekirdekleri aktif olan versiyonu ise M5 Max adıyla pazara sunabilir.

Bu birleşik tasarım yaklaşımının tek avantajı maliyet değil. Aynı zamanda, direnci düşürerek daha iyi bir ısı dağılımı sağladığı ve üretimdeki kusurlu yonga sayısını azalttığı belirtiliyor. Özellikle temel M5 modelinin yük altında 99 derece gibi yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği düşünüldüğünde, bu gelişme kullanıcılar için de oldukça önemli bir iyileştirme sunuyor.

Elbette bu teorinin doğruluğunu zaman gösterecek. Ancak Apple’ın üretim verimliliğini artırma ve maliyetleri düşürme konusundaki tutkusu düşünüldüğünde, bu iddia oldukça mantıklı görünüyor. Eğer bu strateji doğruysa, M5 Pro ve M5 Max arasındaki performans farkı, önceki nesillere göre daha belirgin olabilir ve Apple bu sayede ürün segmentasyonunu daha net bir şekilde yapabilir.

