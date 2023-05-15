Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Apple, M2 ve M2 Pro yongalarına sahip yeni bir Mac mini piyasaya sürmüştü. Apple, M3 işlemcilerle donatılmış yeni nesil Mac’ler üzerinde testler yaparken, M2 tabanlı makineler henüz piyasaya çıkmış değil. Bu hamle, M3 yongaları ile üçüncü taraf uygulama uyumluluğunu sağlamayı ve aynı zamanda gelecekteki Mac’ler için tüketiciler arasında heyecan yaratmayı amaçlıyor. Bloomberg’in raporu, Apple’ın aynı anda Apple M3 işlemcileri test ederken yeni Apple M2 Mac’leri piyasaya sürmeye hazırlandığını öne sürüyor.

App Store geliştiricisi tarafından toplanan ve Power On ile paylaşılan verilere göre, M3 çipinin test edilen sürümlerinden birinde 12 CPU çekirdeği, 18 grafik çekirdeği ve 36 GB bellek bulunuyor. CPU, altı yüksek performanslı çekirdek ve altı verimlilik çekirdeğinden oluşuyor ve çipin, yakında çıkacak olan macOS 14.0 ile üst düzey bir MacBook Pro’da çalışması bekleniyor. M3 Pro’nun da önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan M3 çipinin temel versiyonu olması bekleniyor.

M3 Pro, 10 CPU çekirdeği (altı yüksek performanslı çekirdek/dört güç tasarruflu çekirdek), 16 grafik çekirdeği ve M2 Pro çipine göre bir gelişme olan 32 GB bellek ile geliştirilmiş bir modeldir. M3 Pro gerçekten de M3 çipinin temel versiyonuysa, M1 Pro’dan M2 Pro’ya çekirdek sayısında benzer bir artış olacaktır. Bu, CPU’lar ve düşük güç tüketimine sahip grafikler için fazladan iki çekirdek anlamına gelir. En üst yapılandırmanın M2 Pro’dan 4 GB daha fazla belleğe sahip olması bekleniyor.

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M3 Max, M2 Max ile karşılaştırılabilir (M1 Max ile karşılaştırıldığında) 14 adede kadar CPU çekirdeğine ve 40’tan fazla grafik çekirdeğine sahip olabilirken, M3 Ultra, 28 CPU çekirdeğine ve 80’den fazla grafik çekirdeğine sahip olabilir. Bu, M1 Ultra’nın 64 çekirdekli sınırını aşıyor. M3 çipi, daha fazla çekirdeğin daha küçük bir işlemciye sığmasını sağlayan ve daha yüksek yoğunluklu çiplerle sonuçlanan 3 nanometrelik bir üretim sürecine dayanacak.

Mark Gurman’a göre, M3 çipli ilk Mac’ler muhtemelen bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında gelecek. Bu arada şirket, bu yaz M2 çipli 15 inç MacBook Air’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve aynı zamanda iMac’ler, üst düzey ve düşük kaliteli MacBook Pro’lar ve M3 çip tabanlı MacBook Air’ler geliştiriyor.