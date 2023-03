Apple yeni Mac’lerine güç verecek en yeni nesil Apple M3 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak resmi duyuru yapılmadan önce, yeni bir sızıntı yaklaşan M3 yonga setinin performansını ortaya çıkardı. Apple yine Intel ve AMD’yi kıskandıracak bir performans sunacak gibi görünüyor.

Vadim Yuryev GeekBench 6’da Apple M3 yonga setinin sentetik kıyaslama puanlarını bugün sızdırdı. Bu rakamlara bakıldığında M3 yonga setinin tek çekirdek testlerinde 3.472 puan, çoklu çekirdek testlerinde ise 13.676 puan aldığı görülüyor. Bu puanlara dayanarak, M3 yonga setinin selefi M2’ye göre bazı önemli iyileştirmelerle geldiği açık.

Çok çekirdekli testlerde M3, çok çekirdekli puanlar açısından M2 Max’ten sadece yüzde 6 daha yavaş. Ancak M2 Max’in 12 çekirdeğe sahip olduğunu, M3’ün ise yalnızca 8 çekirdeğe sahip olacağını belirtelim. Ancak, tek test puanları farklı bir hikaye anlatıyor. Apple M3 ilginç bir şekilde az çekirdeklerine rağmen M2 Max’e göre yüzde 24 daha etkileyici bir performans gösteriyor.

Apple M3 chip performance estimate in Geekbench 6

Single-core: 3,472

Multi-core: 13,676

Let’s see how close I get when the chip actually comes. What are your thoughts and estimates? pic.twitter.com/2sw9tMW1HK

