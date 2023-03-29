Geçtiğimiz gün iOS 16.4 güncellemesiye Türkiye’deki iPhone’lara 5G desteği geldiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki, iOS 16.4’ün sürprizleri bitmiyor. Yeni güncellemeyle beraber iPhone’lar PlayStation 5 DualSense Edge kablosuz oyun kolu desteğine kavuştu!

iOS 16.4 Nelere Kadir!

Birçok sürpriz özelliği bünyesinde barındıran iOS 16.4 ile beraber PlayStation 5’e özel üretilen DualSense Edge kablosuz oyun kolunu, iPhone’unuzu kontrol etmek için kullanabileceksiniz. Bu sayede bazen kullanıcıyı zorlayan dokunmatik kontrollerden büyük oranda kurtulmuş olacaksınız.

Bununla birlikte, yeni özelliğin yalnızca iPhone modellerinde değil iPad, Mac veya Apple TV gibi ürünlerde de DualSense Edge kontrolcüsünü kullanabilecekler. Gelin bu kontrolcünün özelliklerine bakalım.

PlayStation 5 için yeni DualSense Edge kablosuz kontrol cihazı, oyun tarzınıza ve ihtiyaçlara göre uyarlanmış özel kontrol eşlemesi ile oyun içi avantaj sağlamak için tasarlanmış bir kontrolcü.

DualSense Edge, değiştirilebilir başparmak çubukları, ayarlanabilir çubuk hassasiyetine sahip özelleştirilebilir kontroller, son derece hassas tetikleyiciler, entegre bir kullanıcı arayüzü ve değiştirilebilir arka düğmeler içeriyor.

Kısacası, Microsoft’un Xbox Elite’i gibi, kullanıcıların üst düzey bir oyun kontrolcüsünden beklediği her şeyi DualSense Edge de sunuyor. Bu kontrolcü, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler gibi orijinal DualSense’in tüm özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

DualSense Edge için, tamamen kullanıcıya uyum sağlayabilecek şekilde, yazılımıyla ve donanımıyla özelleştirilebilen bir PlayStation 5 kontrol cihazı diyebiliriz. Örneğin, PlayStation 5’te kumanda kollarının ölü bölgelerini ayarlayabilir, düğmeleri eşleyebilir ve tetikleyicilerin hareket mesafesini ayarlayabilisiniz.

Bu kontrolcü desteğinin Apple ekosistemine gelmesiyle beraber bu ekosistemdeki cihazların oyun deneyiminin bir üst seviyeye taşınacağını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone’unuzda oyun oynamak için kontrolcü kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!