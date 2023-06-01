Bir son dakika söylentisi, Apple’ın M2 Max ve yakında çıkacak olan M2 Ultra işlemcisini, 5 Haziran’da düzenlenecek olan WWDC öncesinde henüz duyurulmamış bir çift üst düzey Mac’te test ettiğini gösteriyor. Apple bu yeni bilgisayarları WWDC’ye yetiştirebilir! İşte yeni Mac’ler hakkında tüm bildiklerimiz!

M2 Ultra Yonga Seti Pazarında Devrim Yaratacak!

Yeni M2 işlemci söylentilerinin WWDC’de “birkaç” yeni Mac’in piyasaya sürüleceğini iddia eden diğer söylentilerden sadece saatler sonra gelmesi dikkat çekti. Eğer doğruysa, bu Apple etkinliği şimdiye kadarki en dolu etkinliklerden biri olacak.

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman’ın haberine göre Apple, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili, iki üst düzey Mac’i test ediyor. Bu söylentinin WWDC’ye yakınlığı, ürünleri ve yeni işlemcileri etkinlik sırasında duyabileceğimizi gösteriyor.

Rapor, Apple’ın bu iki Mac modelini Mac 14,13 ve Mac 14,14 olarak etiketlediğini söylüyor. M2 Max ve M2 Ultra yonga setlerini kullandıkları için bu cihazlar doğal olarak üst düzey bilgisayarlar olarak kabul ediliyorlar.

Test edilen M2 Max versiyonu, 16 inç MacBook Pro’da bulunan çip ile aynı. 12 çekirdekli bir CPU’ya, 30 çekirdekli bir GPU’ya sahip ve 96 GB’a kadar RAM’i destekliyor. M2 Ultra’nın ise 24 çekirdekli bir CPU, 60 çekirdekli bir GPU ve 192 GB’a kadar RAM’e sahip olduğu iddia ediliyor. Bu, M2 Max’in bile iki katı fazla donanım demek.

Mark Gurman’ın doğru sızıntılar konusunda güçlü bir geçmişi var. Kaynaklarının ve yorumlarının nokta atışı olmasa da genellikle doğru çıktığını söylemek mümkün. Bu söylenti, M2 Ultra’nın kaçınılmaz olarak piyasaya sürüleceğine işaret eden diğer birçok söylentiyle örtüşüyor. Yani yeni M2 Ultra gerçekten de yakında bizleri karşılayabilir.

Apple’ın Mac Studio’su şu anda bir “Ultra” işlemci olan M1 Ultra’yı çalıştıran tek Mac. Apple M2 Ultra adlı üst düzey yonga setini henüz duyurmadı. Şirket, M2 Ultra işlemcili Mac Studio’nun WWDC sırasında ya da kısa bir süre sonra yaz aylarında piyasaya sürüleceğini açıklayabilir.

Bazı spekülasyonlar bu Mac’lerin uzun zamandır beklenen Mac Pro olabileceğini öne sürüyor. Ancak söylentiler bu üründen uzaklaşıp Apple VR Başlığı ve Yeni MacBook Air gibi diğer ürünlere kaydığı için durum muhtemelen böyle olmayacak.

Pazartesi günü orijinal Mac Studio için Apple’ın “eskisini getir, yenisini götür” tarzı geri alım kampanyasının başlayacağı iddia ediliyor, bu da yenileme spekülasyonlarını daha da artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni M2 işlemciler nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!