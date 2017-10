Apple, Las Vegas Etkinliğinde Apple Pay Yeniliklerini Duyurdu

Apple Pay yöneticisi Jennifer Bailey, bu Pazar günü Las Vegas’da gerçekleşen Money 20/20 etkinliğinde bazı önemli yenilikler hakkında bilgi verdi.

İşte Verilen bilgilerin bazıları:

Apple Pay artık 3 yaşında,

Mobil ödeme hizmeti, dünyanın 20 pazarında kullanıma sunulmuştur,

Apple Pay 4000 kart ihracı ile çalışmakta,

ABD’li perakendecilerin %50’si Apple Pay’i kabul ediyor,

Apple Pay, tüm mobil işlem ihtiyaçlarının% 90’ını oluşturuyor.

Bailey, Apple Pay Cash‘i “arkadaşları arasında para göndermek ve almak için bir adımlık yol” olarak nitelendirdi. Apple Pay Cash mobil ödeme servisinin sanal bankamatik kartı ve eşler arası ödeme özelliği olan kartlarda geçerli olduğunu fakat henüz mevcut olmadığını söyledi. Ancak bu özellik, bu ay ABD müşterilerine iOS 11.1 güncellemesi ile erişilebilecek gibi gözüküyor. İşte katılımcıların etkinlik ile ilgili paylaştıkları bir kaç tweet:

