Apple, rakibi Meta’yı alt etmek için metaverse’ini tasarlamaya başladı. Şirketin kendi sanal evrenine ilk olarak bu çevrimiçi ortam eşlik edecek. Apple aynı zamanda üretkenlik uygulamaları da dahil olmak üzere bir ton özel içeriği de bu sanal evrende bir araya getirmeyi planlıyor. Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı hakkında söylentiler ve sızıntılar hala çok karmaşık. Bloomberg editörlerinden Mark Gurman, Pazar günkü bülteninde projenin gelişimiyle ilgili birçok ayrıntı verdi.

Apple’ın Sanal Evren İçin Tasarladığı Cihazlar Yolda !

Gazetecinin “son aylarda yayınlanan Apple iş teklifleri” ve “özel ekipte yapılan değişiklikler” analizine göre, Cupertino şirketi kendi sanal evrenini kurmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, yeni teknolojiye ilk olarak özel bir kulaklığın ardından özel bir artırılmış gerçeklik (AR) cihazının eşlik edeceğini söylüyor.

TDG departmanı için yayınlanan bir iş ilanında şirket, “Derin sistem zekasını ortaya çıkarmak, yeni araçları etkinleştirmek ve Kısayollar, Siri, Arama ve daha fazlası gibi çeşitli sistem hizmetleri tarafından kullanılan uygulama veri modellerinden kullanıcı etkileşimlerini kolaylaştırmak için çözümler tasarlamaya ve uygulamaya yardımcı olmak üzere App Intents sistemi üzerinde çalışacak bir yazılım mühendisi arıyoruz.” açıklamalarına yer verdi.

Şirket, hibrit kulaklığıyla birlikte piyasaya sürülecek bir video hizmeti üzerinde de çalışıyor. Bu hizmet sayesinde cihaz üzerinde 3D içerik izlemek mümkün olacak. Apple, bu videoları üretmek için film yapımcısı Jon Favreau gibi bir dizi tanınmış isim ile çalışacak. Film yıldızları, birinci sınıf deneyimler yaratmak için şirket tarafından istihdam edilmeye başlandı bile. Apple’ın NextVR’ın deneyiminden de kâr elde edebileceğini unutmayalım. 2020’de 100 milyon dolara satın alınan şirket, spor etkinlikleri ve konserlerin sanal gerçeklikle yayınlanması konusunda uzman.

Apple, bu eğlence materyaline ek olarak sanal ve AR odaklı geliştirme araçları üzerinde de çalışıyor. Bloomberg’e göre şirket, özel cihazlara realityOS isimli bir işletim sistemi tasarlıyor. Yeni işletim sistemi, Mesajlar, Haritalar veya FaceTime gibi araçları sanal ve AR’ye dahil edecek. Bu karmaşık ekosistemi düzenleyecek ve bir arada tutacak faktör ise Siri olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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