Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!

Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.

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Apple yeni bir patent daha aldı!

Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.

Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.

“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.

Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.

Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.

Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.

Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.

Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .