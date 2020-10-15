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AirPods Studio ve AirTags Kasım ayında tanıtılabilir!
Söylentiler Apple’ın AirPods Studio kulaklıklarının üretimini ertelendiği ve Aralık ayına kadar gönderilmeye hazır olmayacağını bildirilirken, uzun süredir sızıntıları dolaşan AirTags Kasım ayında piyasaya sürülebilir.
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AirPods Studio ne zaman tanıtılacak?
Yeni bilgiler, Çarşamba günü her iki ürün için güncellemeleri tweetleyen güvenilir sızıntı kaynağı Jon Prosser’den geliyor. Hem Apple’ın sitesinde oluşturduğu değişiklikler hem de söylentilere göre, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarını 13 Ekim’deki gerçekleşen etkinlikte tanıtması bekleniyordu.
First:
Major hiccup in AirPods Studio production 😬
A few key features have now been cut.
Seems they still need to work some things out before we have final units.
Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
Bununla birlikte, sızdırılan bilgilere göre, AirPods Studio üretim tarafında büyük bir kesinti yaşadı ve Apple, birkaç temel özelliği kesti. İşlevselliğin yazılımda geri dönüp dönmeyeceği belli değil, ancak Apple’ın ürünün çıkışına doğru donanım özelliklerini kaldırması pek olası gözükmüyor. Sızıntı yapan kişi, nihai birimlerin sevkiyata başlaması için şirketin hala bazı ayrıntıları çözmesi gerektiğini de ekledi.
Prosser, çıkış tarihine kadar her şey yolunda giderse Apple’ın Kasım ayında AirPods Studio’yu tanıtıp Aralık ayında gönderilere başlayacağını söyledi. Aynı zamanda bunun en iyi senaryo olduğunu ve kulak üstü kulaklıkların gelecek bahara kadar ertelenebileceğini ekledi.
AirTags için iOS 14.3 bekleniyor
Diğer yandan AirTags’in tamamlandığı ve piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildiriliyor. Prosser, Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izlemeyi etkinleştiren yazılım özelliklerini içerecek olan iOS 14.3 ile birlikte piyasaya sürülmeyi beklediğini düşünüyor.
Apple şu anda iOS 14.2 beta test döngüsünde. Prosser, iOS 14.3’ün Kasım ayında çıkacağını söyledi ve bu da yazılımın dahili olarak test edildiğini gösteriyor.
Second:
With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.
Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..
So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
AirPods Studio’nun birinci sınıf ses kalitesi, gürültü önleme teknolojisi ve Apple’ın U1 çipine sahip Apple markalı bir kulak üstü kulaklık olduğu söyleniyor. Diğer yandan AirTag’ler, öğelere eklenebilecek ve kullanıcıların Bul uygulamasında konum izlemesini sağlamak için Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izleme yeteneğine sahip olacak.
Sızıntı kaynağı Prosser, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda birçok doğru veya yanlış bilgi geçmişine sahip, ancak geçmişte birçok doğru tahminde bulunduğunu da unutmamak gerek.
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OnePlus Watch yakında tanıtılabilir!
OnePlus, dün düzenlediği etkinlikte yeni telefonu OnePlus 8T ve daha uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığı OnePlus Buds Z’yi tanıtmıştı. Bugün resmi OnePlus Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ve söz ise şirketin ortak kurucusu Carl Pei’nin 2016’da vazgeçilen planlarını gösterdiği OnePlus Watch akıllı saate ait.
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OnePlus Watch: Ekosistemin yeni parçası!
Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yan ürünleriyle bir ekosistem yaratarak kullanıcılarını farklı firmalara kaptırmak istemiyor. Bunun en başarılı iki örneği olarak Apple ve Huawei’yi görsek de artık Realme gibi daha uygun fiyat seviyelerine hitap eden markalar da bir ekosistem yaratma uğraşında. OnePlus da bu doğrultuda telefon ve kablosuz kulaklıklarına ek olarak yakında tanıtabileceği akıllı saatiyle üçlüyü tamamlayacak gibi duruyor.
More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ
— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020
Şirket, 2016‘da bir akıllı saat üzerinde çalışıyordu. Hatta ürünün tasarımı ve teknik detayları kesinleşip prototipi yapılsa bile son anda tanıtmaktan vazgeçmişlerdi. O zaman saat üzerinde çalışan takım bu saatin şirketin diğer modellerinin yakaladığı başarı düzeyine erişemeyeceğini düşünerek süreci durdurmuştu. OnePlus resmi hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ise Carl Pei’nin vazgeçilen saate ait olarak paylaştığı çizimlerden biri.
Ekosistemine yeni parçalara eklemenin peşinde olan şirketin, OnePlus Watch modelini ise ne zaman tanıtacağı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Çizimlerinden daire bir tasarıma sahip olacağını gördüğümüz saat hakkında olacakları zaman gösterecek.
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OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!
Bugün düzenlediği etkinlikte dikkat odağı olarak tanıtılan OnePlus 8T’nin yanında şirket yeni tam kablosuz kulaklığını da tanıttı. Temmuz ayında OnePlus Nord telefonuyla birlikte tanıtılan orijinal OnePlus Buds’ın ardından bugün tanıtılan OnePlus Buds Z, daha alınabilir bir model olarak öne çıkıyor.
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OnePlus Buds Z: Daha uygun fiyat, benzer özellikler
OnePlus Buds Z, orijinal Buds modeline en yakın performansı ve özellikleri daha uygun bir fiyatta sunmayı hedefliyor. 10 mm’lik dinamik sürücüler ve 20 saatlik batarya ömrü, Buds’ın 13.4 mm’lik sürücülerinin ve 30 saatlik batarya ömrünün yanında bir miktar düşük kalıyor. Ancak bu özellikler hariç orijinal kulaklıklarda bulunan birçok özellik korunmuş hatta bazı yenilikler de yapılmış durumda. OnePlus’ın verilerine göre 10 dakikalık bir şarjla 3 saatlik kullanım sunulabiliyor.
Dolby Atmos desteğiyle 3D stereo ses performansını sunan Buds Z, daha güçlü ses deneyimi için ‘Bass Güçlendirme’ özelliğine de sahip. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunmasa da telefon aramalarında gürültü azaltma özelliği bir nebze de olsa bu eksiyi telafi edebilir. Orijinal Buds kulaklıklar AirPods benzere tamamen plastik bir yapıya sahipken OnePlus Buds Z, değiştirilebilir kulak içi silikonlarla geliyor. Bu sayede kulaktan düşememe konusunda daha avantajlı konuma gelen kulaklıklar IP55 sertifikası sayesinde yağmur ve terlere karşı da koruma sağlıyor.
Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan kulaklıklar, 103 ms’ye kadar düşük gecikme sunuyor. Kulaklıkların saplarına yerleştirilen dokunma desteğiyle de birçok özellik arasında geçiş sağlanıyor. Kullanıcılar ‘Quick Switch’ adı verilen özellik sayesinde kulaklıkları aynı anda iki farklı cihaza bağlayarak çift dokunuşla bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca ‘Quick Pair’ özelliği sayesinde kulaklıkların kutusunu açar açmaz telefona bağlanma isteği geliyor. Kulaklıklar, kulaktan çıkarıldığında oynatılan şarkı ya da videoyu durdurma ve tekrar kulağa takıldığında başlatma desteğine de sahip.
OnePlus Buds Z, OnePlus.com ve Amazon üzerinden 2 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Şu anlık yalnızca beyaz renkte satışa sunulacak olan kulaklık, 49.99$’lık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Beats Flex kablosuz kulaklık satışa çıktı, fiyatı 549,00 TL!
Dün gerçekleşen Apple etkinliği sırasında Beats by Dr Dre, Beats Flex isimli yeni düşük maliyetli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü.
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Beats Flex tanıtıldı!
Apple’ın Beats markası, önceki BeatsX kulaklıklarına bazı güncellemeler ekleyen ancak 549,00 TL fiyat etiketi ile gelen Beats Flex kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni fiyat, onları Apple’ın kablosuz kulaklık ekosistemine girmenin en ucuz yolu haline getiriyor. Bu, Apple’ın artık iPhone’larla birlikte kutuya kulaklık dahil etmemesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
BeatsX’te olduğu gibi yeni Beats Flex kulaklıklarda da iki kulaklık arasında boynun etrafını saran ve bazı fiziksel kontrollere erişim sağlayan bir kablo bulunuyor. Beats Flex dört renkte satışa sunulacak; Beats Siyahı, Yuzu Sarısı, Duman Grisi ve Alev Mavisi. Beats Siyahı ve Yuzu Sarısı bugün sipariş alımlarına açıldı. Duman Grisi ve Alev Mavisi renkleri ise 2021’in başlarında satışa sunulacak.
Beats Flex ne gibi özellikler sunuyor?
Beats Flex’te, zengin ve hassas bas tepkisiyle sıra dışı stereo ses ayrımı elde edebilmeniz için çift odacıklı akustik tasarım ve tescilli bir katmanlı sürücü teknolojisi kullanıyor. Lazer kesimli mikro havalandırma sistemi kulak basıncının azaltılmasını, optimize edilmiş sürücü açısı ise seslerin temiz ve net duyulmasını sağlıyor. Gelişmiş bir dijital işlemci, hassas ve duygu dolu bir dinleme deneyimi için sesleri hassas bir şekilde ayarlıyor.
Tasarım tarafında Beats Flex, kulaklıkları bağlamak için dayanıklı Nitinolden yapılmış hafif ve rahat bir Flex-Form kabloya sahip. BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex kulaklıklar, kullanılmadıklarında boynunuzun etrafında güvenli bir şekilde kalmalarını sağlamak için manyetik olarak bir araya gelebiliyorlar. Genel olarak da Beats Flex, BeatsX’ten yüzde 8 daha hafif olarak tasarlanmış.
Beats Flex ayrıca otomatik çalma/duraklatma desteğine sahip, kulağa takıldığında çalmayı başlatıyor ve boyna takıldığında çalmayı durduruyor. Dört kulaklık ucu seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş bir uyum sunuyor.
Önceki BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex, Apple’ın cihazlarıyla hızlı eşleşmeyi destekleyen W1 çipini barındırıyor ve cihazlar arasında hızlı geçiş için iCloud senkronizasyonunu destekliyor. İki adet uyumlu Beats veya AirPods kulaklığının aynı cihaza bağlanmasına ve ses paylaşımıyla aynı anda 2 farklı kulaklıktan tek cihazda müzik dinlemeye de imkan sağlıyor.
Beats Flex kablosun üzerindeki kontroller, rüzgar gürültüsü azaltma ve ses netliği optimizasyonuna sahip yerleşik bir mikrofonun yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı kontrol etme, telefon görüşmeleri alma ve Siri’ye erişim kontrolleri sunuyor.
Beats Flex, tek bir şarjla 12 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve Apple veya Android kullanıcıları için maksimum uyumluluk sağlamaya yardımcı olmak için USB-C kullanarak şarj oluyor. Pil seviyesi düşük olduğunda 10 dakikalık Fast Fuel şarj ile size 1,5 saat ses çalma süresi sağlayabiliyor.