AirPods Studio ve AirTags Kasım ayında tanıtılabilir!

Söylentiler Apple’ın AirPods Studio kulaklıklarının üretimini ertelendiği ve Aralık ayına kadar gönderilmeye hazır olmayacağını bildirilirken, uzun süredir sızıntıları dolaşan AirTags Kasım ayında piyasaya sürülebilir.

Yeni bilgiler, Çarşamba günü her iki ürün için güncellemeleri tweetleyen güvenilir sızıntı kaynağı Jon Prosser’den geliyor. Hem Apple’ın sitesinde oluşturduğu değişiklikler hem de söylentilere göre, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarını 13 Ekim’deki gerçekleşen etkinlikte tanıtması bekleniyordu.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020