AirPods Studio ve AirTags Kasım ayında tanıtılabilir!

Söylentiler Apple’ın AirPods Studio kulaklıklarının üretimini ertelendiği ve Aralık ayına kadar gönderilmeye hazır olmayacağını bildirilirken, uzun süredir sızıntıları dolaşan AirTags Kasım ayında piyasaya sürülebilir.

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AirPods Studio ne zaman tanıtılacak?

Yeni bilgiler, Çarşamba günü her iki ürün için güncellemeleri tweetleyen güvenilir sızıntı kaynağı Jon Prosser’den geliyor. Hem Apple’ın sitesinde oluşturduğu değişiklikler hem de söylentilere göre, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarını 13 Ekim’deki gerçekleşen etkinlikte tanıtması bekleniyordu.

First: Major hiccup in AirPods Studio production 😬 A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units. Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

Bununla birlikte, sızdırılan bilgilere göre, AirPods Studio üretim tarafında büyük bir kesinti yaşadı ve Apple, birkaç temel özelliği kesti. İşlevselliğin yazılımda geri dönüp dönmeyeceği belli değil, ancak Apple’ın ürünün çıkışına doğru donanım özelliklerini kaldırması pek olası gözükmüyor. Sızıntı yapan kişi, nihai birimlerin sevkiyata başlaması için şirketin hala bazı ayrıntıları çözmesi gerektiğini de ekledi.

Prosser, çıkış tarihine kadar her şey yolunda giderse Apple’ın Kasım ayında AirPods Studio’yu tanıtıp Aralık ayında gönderilere başlayacağını söyledi. Aynı zamanda bunun en iyi senaryo olduğunu ve kulak üstü kulaklıkların gelecek bahara kadar ertelenebileceğini ekledi.

AirTags için iOS 14.3 bekleniyor

Diğer yandan AirTags’in tamamlandığı ve piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildiriliyor. Prosser, Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izlemeyi etkinleştiren yazılım özelliklerini içerecek olan iOS 14.3 ile birlikte piyasaya sürülmeyi beklediğini düşünüyor.

Apple şu anda iOS 14.2 beta test döngüsünde. Prosser, iOS 14.3’ün Kasım ayında çıkacağını söyledi ve bu da yazılımın dahili olarak test edildiğini gösteriyor.

Second: With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all. Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month.. So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020

AirPods Studio’nun birinci sınıf ses kalitesi, gürültü önleme teknolojisi ve Apple’ın U1 çipine sahip Apple markalı bir kulak üstü kulaklık olduğu söyleniyor. Diğer yandan AirTag’ler, öğelere eklenebilecek ve kullanıcıların Bul uygulamasında konum izlemesini sağlamak için Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izleme yeteneğine sahip olacak.

Sızıntı kaynağı Prosser, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda birçok doğru veya yanlış bilgi geçmişine sahip, ancak geçmişte birçok doğru tahminde bulunduğunu da unutmamak gerek.