Katlanabilir cep telefonu pazarı artık oldukça olgunlaşmış durumda ancak Apple henüz bu pazara giriş yapmadı. Samsung ve Huawei eskiden pazarın en büyük oyuncularıydı. Ancak Huawei’nin yasaklanmasından bu yana, katlanabilir cep telefonları bir şekilde Çin pazarıyla sınırlı kaldı. Öte yandan Apple çok yakında çok yakında bu yeni pazara giriş yapmayı hedefliyor. Apple, 2025 yılında 10 inçten daha küçük ekran boyutuna sahip iPad Mini ürün serisini kapatacak. Bu da şirketin katlanabilir iPad ürün serisini piyasaya sürmesinin önünü açacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Apple Mini Serisi Katlanabilir iPad İçin 2025 Yılında Sona Erecek

Apple Mini Serisi Katlanabilir iPad İçin 2025 Yılında Sona Erecek

Rapor, iki ekran tedarikçisi olan Apple, Samsung ve LG arasındaki işbirliğine odaklanarak hazırlanmış. Bu şirketler şu anda 20,25 inç katlanabilir OLED panel geliştirmek için bir işbirliği yapıyor. 20 inç boyut aralığında katlanabilir bir ürün projesi üzerinde çalışan şirketlerden Apple, bu teknolojiyi gelecekte katlanabilir tabletler yaparken kullanmak istiyor. Şirket ayrıca bazı büyük Çinli parça üreticileriyle de işbirliği yapıyor.

Düşünülen cihazın Açıldığında ekran boyutunun yaklaşık 20 inç olduğu düşünüldüğünde, yeni tabletler muhtemelen bir MacBook boyutundan 5 6 inç daha büyük olacak. Cihazın tam boyutu 20,25 inç olursa, katlandıktan sonraki boyutun 15,3 inç civarında olacağını tahmin edebiliriz. Şu anda Apple MacBook serisinin ekran boyutu 13 – 16 inç aralığında. iPad (tablet) serisinin ekran boyutu ise 10 inç’in altı ile 10 inç’in hemen üstü arasında değişen bir değere sahip.

Amerikan teknoloji devinin bazı dijital ürün serilerini OLED ekranlara yükseltmesinin ardından, şirketin yönü katlanabilir form hedeflerine doğru evrilmeye başladı. Şirket 20,25 inçlik katlanabilir Macbook cihazını piyasaya sürmeden önce katlanabilir bir iPad piyasaya sürecek. Apple şu anda kendi bünyesinde katlanabilir bir dijital ürün geliştiriyor ve bunu 2024 yılında ilk OLED iPad’i piyasaya sürdükten bir yıl sonra, 2025 yılında raflara koymayı hedefliyor. Bu katlanabilir iPad, 10 inç altındaki mevcut iPad mini ürün serisinin yerini alacak. İlerleyen zamanlarda konu ile alakalı daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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