Apple, iCloud kullanıcılarında çocuk istismarı görüntülerini arayan bir fotoğraf tarayıcısı üzerinde artık çalışmadığını açıkladı. Şirket, bu tür görüntülerle temas edilmesi halinde çocukları uyaracak güvenlik özellikleri üzerinde çalışacak.

Apple, Wired‘a yaptığı açıklamada, uzmanlara kapsamlı bir şekilde danıştığını ve şirketin şu anda kullanıcıların verilerini aramak zorunda kalmadan çocukları koruyabileceğine inandığını söyledi. Dolayısıyla, çocuk istismarı görüntülerini arayacak bir iCloud fotoğraf tarayıcısı geliştirme planı şimdilik gerçekleşmeyecek.

Apple, İletişim Güvenliği özelliği gibi çocuk istismarına karşı koymaya yardımcı olacak diğer özellikler için daha fazla çaba sarf etmek istediğini söylüyor. Bu özellik sayesinde çocuklar, Mesajlar uygulaması aracılığıyla çıplak fotoğraf göndermek veya almak üzere oldukları anda uyarılırlar. Ayrıca, çocuklara bu tür durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretmek için bilgi kaynakları da göstermektedir. Apple, bu özelliği zaman içinde videolara da genişletmeyi ve teknolojiyi üçüncü taraf uygulamalarda kullanıma açmayı planladığını söylüyor. Şirket, İletişim Güvenliği özelliğinin yeni yetenekleri için kesin bir zaman dilimi vermedi. Communication Security iOS 15.2, iPad OS 15.2 ve macOS 12.1’den beri kullanılabilir. Bu özellik isteğe bağlıdır ve Apple bu süreçte kullanıcıların görüntülerine erişim elde etmeyecektir.

Apple 2021 yazında, ABD’li kullanıcıların iCloud’a yükledikleri fotoğrafları çocuk istismarı açısından kontrol etmek için iOS ve iPadOS’e bir işlevsellik eklemek istediğini duyurdu. Bu, masum müşterilerin mahremiyetini koruyacak ve çok düşük yanlış pozitif riski verecek bir mekanizma kullanılarak yapılacaktı. Planlar, mahremiyet ve güvenlik açısından uzun vadeli risklere dikkat çeken güvenlik araştırmacıları, mahremiyet aktivistleri ve hukuk uzmanlarının yanı sıra diğerlerinden de güçlü eleştiriler aldı. Planların açıklanmasından kısa bir süre sonra Apple, özelliğin tanıtımını daha sonra belirlenecek bir tarihe erteleme kararı almıştı.