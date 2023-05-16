Apple hakkındaki analizleriyle tanıdığımız ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığının Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC’de tanıtılacağından emin. Kuo, Apple’ın yeni cihazı piyasaya sürmek için iyi hazırlandığını ve bu cihazla beraber bir süredir durgun olan karma gerçeklik başlığı pazarının coşabileceğini belirtiyor. Apple yine bir sektörü canlandırabilir!



Tedarik Zinciri ve Karma Gerçeklik Teknolojisi İçin Bir Fırsat Olabilir!

Kuo, yeni başlığın piyasaya sürülmesinin Apple’ın tedarik zinciri ortaklarına büyük fayda sağlayacağını ve tüm VR endüstrisini canlandıracağını belirtiyor. AR/VR başlığının en pahalı parçaları montaj, mikro OLED ekran, çift işlemci, gövde, 12 adet kamera modülü ve harici güç kaynağı olarak karşımıza çıkabilir.

Cihazın montajı Luxshare tarafından, mikro OLED ekran Sony tarafından, işlemci TSMC tarafından, gövde kısmı Everwin Precision tarafından, kameralar Cowell Electronics tarafından ve son olarak güç kaynağı ise Goerteck tarafından sağlanabilir. Yani bu cihazın üretim süreci Apple’ın tedarik zincirindeki birçok firmanın işlerini yeniden yola sokabilecek düzeyde.

Kuo, Apple’ın AR/VR kulaklık lansmanının başarılı olması halinde, tüketici elektroniğindeki en önemli yeni yatırım trendi haline gelebileceğini belirtiyor. Yani Apple akıllı telefon sektörüne yön verdiği gibi, giyilebilir cihaz sektörüne de yön veren isim olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Oculus ve HTC gibi diğer devler de karma gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknoloji üzerine yoğunlaşmış ve birbiri ardına yeni ürünler piyasaya sürmüştü. Ancak hem bu cihazların küresel pazarda satılmaması hem de bu markaların kullanıcı kitlesinin fazla olmaması nedeniyle bir türlü bu tür teknojiler yaygınlaşamamıştı.

Apple ise küresel pazardaki güçlü etkisi ve adete kendine tapar derecede sadık olan kullanıcıları sayesinde karma gerçeklik teknolojilerini yeni standart haline getirebilir. Bizle de Apple’ın bu denli yüksek heyecan yaratan yeni karma gerçeklik başlığını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ne planlıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!