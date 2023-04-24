Apple bir süredir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışıyor ve şirket önümüzdeki aylarda cihazı resmi olarak piyasaya sürmeye hazır görünüyor. Her geçen gün hakkında yeni bir bilgi edindiğimiz cihazın, şimdi de manyetik şarjla geleceğini ve veri aktarımı için USB Tip-C girişine sahip olabileceğini öğrendik. İşte Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığından son haberler!

Apple Karma Gerçeklik Başlığı İçin Acele Ediyor!

Cihazın WWDC’de görücüye çıkması beklenirken, ürünle ilgili ayrıntılar da internete düşmeye başladı. Son gelişmede, kulaklığın şarj için manyetik bir kabloya sahip olacağı iddia edildi.

Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman’ın Power On bülteninde yer alan bilgilere göre, Reality Pro ya da Reality One olarak adlandırılabilecek yeni ürün, veri aktarımı için USB-C ve şarj için yeni bir özel konektör olmak üzere iki bağlantı noktasına sahip olacak.

MagSafe’e benzer olmasını beklediğimiz güç kaynağı, Apple’ın kulaklığına manyetik olarak takılan yuvarlak bir uca sahip olacak ve kablo takıldıktan sonra yerine kilitlemek için döndürülebilecek.

Kısa bir süre önce Apple’ın karma gerçeklik başlığının harici bir güç kaynağına sahip olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bunun nedeninin ise şirketin cihazı takarken konforu etkileyebilecek ısınma sorunundan endişe duyması olduğu düşünülüyordu.

Yeni cihazın güç kaynağının yaklaşık iPhone büyüklüğünde olduğu ve tek bir şarjla iki saate kadar pil ömrü sunabileceği bildiriliyor. Henüz çok fazla şey doğrulanmamış olsa da, cihazın birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi ve fiyatının yaklaşık 3.000 dolar olması bekleniyor.

Cihaz hakkındaki geçmiş bilgilere göre Apple, potansiyel olarak şüpheci tüketicilere hitap etmek için benzersiz bir 3D arayüz kullanacak olan karma gerçeklik kaskı için çeşitli yazılım ve hizmetler geliştirmeye çalışıyor. Haziran ayında piyasaya sürülecek olan kask, kullanıcılara oyunlar, fitness araçları ve işbirliği araçlarıyla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunabilir.

Apple’ın bu karma gerçeklik gözlüğü hakkındaki planlarını bizler de merak ediyoruz. Birçok kullanıcının bu cihaza şüpheyle yaklaştığını biliyoruz. Apple içindeki bazı önemli isimler bile bu cihazın bir fiyasko olacağını düşünüyor. Ancak görünen o ki, Apple bu konuda kararlı ve Meta, HTC, Valve gibi rakiplerinden iyi bir karma gerçeklik gözlüğü üreteceğinden emin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünü satın alır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!