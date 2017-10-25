Apple, Yeni Zelanda Merkezli Kablosuz Şarj Girişimini Satın Aldı

Yeni Zelanda merkezli Stuff.co.nz isimli bir haber sitesinin haberine göre Apple, Yeni Zelanda merkezli PowerbyProxi girişimini satın aldı.

Apple’ın satın aldığı şirket 2007 yılında Fady Mishriki isimli bir girişimci tarafından kuruldu. PowerbyProxi özellikle küçük ve Qi kalbosuz şarj standartına sahip modüller geliştiriyor. Bu modüller ile robot, drone ya da medikal cihazlar gibi büyük elektronik aletler şarj edilebiliyor.

Apple’ın yöneticilerinden Dan Riccio yaptığı açıklamada stuff.co.nz ‘nin haberini doğruladı. Riccio yaptığı açıklamada bu ekibin bünyelerine kattıkları için çok mutlu olduklarını ve kablosuz bir gelecek oluşturmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. iPhone X, iPhone 8 ve Watch Series 3 ile beraber şirket Qi standartını cihazlarında kullanmaya başladı. Şirket ayrıca önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracağı AirPower isimli kablosuz şarj pedi de duyurmuştu. Bu ped ile hem telefon, hem saat, hem de kalbosuz kulaklıklar anı anda şarj edilebielcek.

PowerbyProxi’nin nasıl bir katkı yapacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca şirketin operasyonlarına devam edip etmeyeceği de açıklanmadı. PowerbyProxi’nin 100 watt’lık kablosuz güç transferi yapabilmesi MacBook modellerinin de kablosuz şarj teknolojisi ile karşımıza çıkabilme olasılığını güçlendiriyor.