AppleInsider’ın haberine göre Apple, Apple Store‘lar dışındaki perakende kanalında sezonluk olmayan çalışanları işten çıkarmaya başladığını belirtti. Apple, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da mağazaları bulunan Best Buy zinciri gibi Apple Store’lar dışında çalışan işçileri işten çıkaracak.

Best Buy ve Apple, talebi karşılamak için geçici çalışanlar işe alacak. Apple Insider web sitesine gönderilen bir e-postada, Perakende Müşteri Hizmetleri’nde çalışanlara gönderilen kesinti bildiriminin de altı çiziliyor.

Ancak işten çıkarılan işçilerin toplam sayısının ne olacağı ve işgücünün yüzde kaçının etkileneceği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, hatırı sayılır bir çalışan hacmi olması bekleniyor.

Bununla birlikte, işten çıkarmaların dakik olduğunu vurgulamak önemli. Yani, etkinlik Apple’ı son aylarda binlerce kişiyi işten çıkaran Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi diğer büyük teknoloji şirketlerine katmıyor.

Cupertino şirketinin CEO’su Tim Cook’a göre işe alımlarda bir yavaşlama olacak. Tim Cook, “Hala işe alım yapıyoruz, ancak şirketin her yerinde işe alım yapmıyoruz” dedi.

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Diğer şirketler de toplu işten çıkarmalara başladı. Microsoft 10.000 kişiyi işten çıkarmayı planlarken Google da önümüzdeki haftalarda işgücünün 12.000’ini azaltacak.

Amazon’un işten çıkarmaları başlangıçta beklenenden daha kötü, 5 Ocak’ta yayınlanan bir rapor toplamın 18.000’i aşacağını söylüyor. İşten çıkarmaların hedefindeki çalışanlar arasında cihazlar, işe alım ve perakende operasyonlarında çalışanlar yer alıyor.

Facebook da 2022 yılında geniş çaplı işten çıkarmalarla insan gücünü azaltmayı seçti.