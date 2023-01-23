Spotify‘ın Apple, Google, Microsoft ve Amazon’daki son işten çıkarmaların ardından işten çıkarmalar planladığı bildirildi. Bloomberg’in haberine göre, İsveçli ses yayın devi Spotify; Apple, Google, Microsoft ve Amazon’da binlerce kişinin işine mal olan sektör genelindeki kan gölüne bir yenisini ekleyerek bu hafta içinde işten çıkarmaları duyurmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in Pazartesi günü konuyla ilgili bilgi sahibi olan isimsiz kişilere dayandırdığı haberine göre, popüler yayın hizmetinde yapılması düşünülen işten çıkarmaların sayısı net değil. Ekim ayında, yaklaşık 9.800 çalışanı olan Spotify, podcast stüdyoları Gimlet Media ve Parcast’ten 38 çalışanın işine son vermişti. Geçen yıl hisse fiyatı yüzde 66 düşen Spotify, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Teknoloji firmaları, yavaşlayan reklam gelirleri ve resesyon korkularının COVID-19 salgını sırasında artan personel sayılarının yeniden değerlendirilmesine yol açması nedeniyle geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi işten çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda Google’ın ana şirketi Alphabet, Microsoft ve Amazon toplam 40.000 çalışanını işten çıkarırken, Meta ve Twitter da geçen yılın sonlarında 18.000’den fazla çalışanını işten çıkardı.

İngiltere merkezli siber güvenlik firması Sophos ve Coinbase gibi kripto para oyuncuları gibi daha küçük teknoloji oyuncuları da işgüçlerinin yüzde 20’sini etkileyen işten çıkarmaları duyurdu.

Layoffs.fyi web sitesi tarafından toplanan verilere göre, 2023 yılında şu ana kadar dünya çapında 55.000’den fazla teknoloji çalışanı işten çıkarıldı.