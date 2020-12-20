Apple
Apple, işçilerin maaş krizini çözene kadar Wistron’la çalışmayacak
Apple, Hindistan’daki resmi üretim ortağı olan Wistron fabrikasıyla geçici olarak çalışmayı durdurdu. Üretim sürecinde önemli bir role sahip olan Wistron fabrikasının, geçen hafta patlak veren maaş krizini çözene kadar Apple’la herhangi bir iş ilişkisinin devam etmeyeceği bildiriliyor.
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Geçen hafta paylaştığımız bir haberde sizlere, Apple ile üretim ortaklığı devam eden Wistron fabrikasının Hindistan ayağında yaşanan krizden bahsetmiştik. Tayvan merkezli Wistron fabrikasının Hindistan’daki tesislerinde görev yapan yaklaşık 2.000 çalışan, kendilerine vaat edilen ücretlerin ödenmediğini veya daha az ödendiğini gerekçe göstererek fabrikayı protesto etmişlerdi.
Protesto sonucundaysa işçilerin iPhone üretim fabrikasındaki birtakım önemli tesislere zarar verdikleri ortaya çıktı. Yayınlanan raporlara göre, Wistron fabrikasındaki yüzlerce ofis mobilyası da dahil olmak üzere çalışanların araçları epey bir hasara uğramış durumda. Bu hasarlarının Wistron’a uğrattığı zararın ise 3,5 milyon ila 7 milyon dolar aralıklarında olduğu belirtiliyor.
Wistron’a kötü haber: Apple, iş ilişkilerini geçici olarak askıya aldı
Fakat Wistron’un ettiği zarar sadece 3,5-7 milyon dolar ile kalmayacak, zira bugünden itibaren Apple, işçilerin ayaklanmalarına sebebiyet veren maaş krizini çözene kadar Wistron’la iş yapmayacağını duyurdu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Wistron, çalışanlarına vaat ettiği gibi davranana kadar ve bu kapsamda da kendi içerisinde yapması gerekenleri yapana kadar Apple’la beraber çalışamayacak.
Wistron’un, Hindistan’daki çalışanlarına ayda 21.000Rs (285$) ücret sözü verdiği, ancak bunun yalnızca 16.000Rs (217$) kadar olan kısmını ödediği belirtiliyor. Apple’ın yeni kararına göreyse, Wistron çalışanlarına vaat ettiği ücreti ödemediği müddetçe Apple ile iş yapamayacak.
Aslında bakacak olursanız Wistron’un Apple’a ne kadar ihtiyacı varsa, Apple’ın da Wistron’a bir o kadar ihtiyacı var. Zira Wistron, her bir parçayı bir araya getirerek iPhone’u iPhone yapan üç Tayvan merkezli fabrikadan bir tanesi. Bu anlamda Apple için ne kadar önemli bir role sahip olduğunu uzun uzun anlatmamıza bile gerek yok. Bakalım Apple-Wistron ikilisi arasındaki kriz ne zaman çözülecek hep birlikte göreceğiz.
Aksesuar
AirPods Max parçalarına ayrılıyor
iFixit, AirPods Max kulaklığı herhangi bir dereceye kadar tamir edilebilir olup olmadığını veya bir “e-atık felaketi”ne mi dönüşeceğini belirlemek amacıyla parçalarına ayırmaya başladı.
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iFixit, “kolay” olarak derecelendirmedi
Apple geçtiğimiz haftalarda üst düzey kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max’i tanıtmıştı. Her şeyden çok fiyatıyla dikkat çeken bu kulaklık şimdi iFixit’in ünlü parçalarına ayırma işlemlerinden geçiyor.
Apple’ın yeni AirPods Max kulaklıkları geleneksel cihaz sökme işlemlerinden biri için parçalarına ayrılmaya başlandı. İşlem hala devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iFixit’in sayfayı güncellemesi bekleniyor.
Bunu, kulaklıkların içine hızlı bir bakış atmamızı sağlayan erken bir kısmi sökme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kulaklığın röntgen görüntüsü, kulak kapağı çiftinin pil hücrelerine, çift halkalı hoparlör sürücüsü mıknatıslarına, hizalama mıknatıslarına, mikrofon braketlerine ve daha fazlasına bir bakış atmamızı sağlıyor.
iFixit, AirPods Max’in sökülme işlemini “kolay” olarak derecelendirmedi ve işin içinde oldukça fazla yapıştırıcı olduğunu belirtti. Tam söküm işlemi gerçekleştikten sonra iFixit, daha ayrıntılı olarak tanımlamayı planladığı şeylerin içinde yongalarla dolu iki mantık kartının bulunduğunu söyledi.
“AirPods Max”ın parçalarına ayrılma işlemi devam ederken şimdiye kadar başka bir ayrıntı gelmedi. Ancak iFixit, önümüzdeki günlerde sökme işleminin aşamalarını güncelleyeceğini ve kulaklık hayranları için bazı sürprizler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını kullanıcılara sunacağını belirtti.
Apple
iPhone 13, WiFi 6E ile gelecek! Peki WiFi 6E standardı nedir?
iPhone 12 serisi modelleri, halen daha çok farklı konular ve haberlerle gündem olmaya devam ederken 2021 yılında tanıtılması beklenen halef model için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre ise iPhone 13, WiFi 6E standardını destekleyecek.
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Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, A14 Bionic yongasında güç alıyor. Bağlantı teknolojileri tarafında ise A14 Bionic, WiFi 6 standardını kullanıcılarına sunuyor. Son gelen sızıntı haber ve raporlara göre ise iPhone 13, bu standardın da üstüne çıkacak.
iPhone 13 serisi, 6Ghz bandını destekleyecek!
Barclays analistlerine göre serinin halef modeli WiFi 6E bağlantı teknolojisini barındıracak. Halihazırda bulunan tüm WiFi bantlarını destekleyecek bu teknoloji ile iPhone 13, 6Ghz kanallarında da bağlantı kurabilecek. Bahse konu olan GSMArena’daki haberle beraber gelin kısaca WiFi 6E‘yi ve vadettiklerini kısaca inceleyelim.
WiFİ 6E Standardı nedir?
802.11ac yani WiFi 5 standardının dahi halen daha yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında WiFi 6E’nin 802.11ax olarak adlandırılan WiFi 6 standardının geliştirilmiş bir versiyonu olduğu ifade edilebilir. 6E standardı, 2.4Ghz ve 5Ghz bantlarıyla beraber 9.6Gbps veri aktarım hızı sunabiliyor. WiFi 6E, 802.11ax’ten farklı olarak 6Ghz bandı sayesinde çok daha fazla kanalı destekliyor. WiFi 6 üzerine geliştirilen bu standart, 4K ve 8K gibi yüksek veri boyutu bulunan dosyaların aktarımında veyahut yüksek veri bandı talep eden sanal gerçeklik için de kullanılabilecek. Ayrıca 6Ghz ile yüksek hızda cihazlar arasın iletişim sağlayarak gecikme süresini de minimuma indirecek.
Ancak 6Ghz bandının halen daha çeşitli kurumlar tarafından kullanıldığı göz önüne alınırsa bu standartla beraber ülkelerin frekans düzenlemelerini revize etmesi gerekecek .Ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek bu süreç öncesinde Apple kanadından gelen bu hareket, cihazların gelecek teknolojilere bir adım önceden hazır hale getirildiği şeklinde yorumlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Instagram, iPhone 12 Pro için ProRAW desteğine kavuştu!
Instagram artık, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max ile çekilebilen yeni ProRAW fotoğraf formatı için destek sağladığını duyurdu.
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Instagram ProRAW desteği nedir?
Instagram geliştiricisi Tim Johnsen, haberi Twitter üzerinden yayınladığı bir yazıyla paylaştı. Ayrıca yazısında, DNG formatındaki ProRAW fotoğraflarının Instagram’da düzenlenemeyeceğini de belirtti. Sunulan destek ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz mevcut değil. Ancak Instagram’ın ProRAW formatındaki dosyayı yine Instagram’da gösterilen JPG’ye dönüştürdüğü görülüyor.
Şimdilik destek oldukça sınırlı ancak ProRAW fotoğrafları çeken ve bunları Instagram dışında düzenleyenler, elde edilen görüntüyü ayrı bir JPG oluşturmaya gerek kalmadan doğrudan sosyal ağda paylaşabilecekler. ProRAW resimlerinin boyutu oldukça büyük ve yaklaşık 25 MB boyutunda bir alan kaplıyor, bu nedenle Instagram onları sıkıştırıyor.
ProRAW, iOS 14.3 güncellemesiyle etkinleştirilen ve sadece “iPhone 12 Pro” ile “iPhone 12 Pro Max“de bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Apple’ın iPhone’una eklediği bilişimsel fotoğrafçılık özelliklerinden yararlanan özellik, kullanıcılara beyaz dengesi, gürültü azaltma, keskinleştirme ve daha fazlası üzerinde kontrol sağlıyor.
Fotoğrafçı Austin Mann bu haftanın başlarında ProRAW ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de bulunan ProRAW özelliğinin karışık iç mekan aydınlatması, aşırı düşük ışık ve süper yüksek dinamik aralıklı görüntüler gibi Apple’ın genel algoritmalarının zorlanabileceği durumlarda ideal olduğunu söyledi. Özellikle profesyonel fotoğrafçıların ProRAW formatını denemesi için önümüzdeki günlerde daha fazla fırsatı olacak. Biz de bu sayede ProRAW’ın iPhone fotoğrafçılığına neler kattığını daha iyi görebileceğiz.
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