Apple, işçilerin maaş krizini çözene kadar Wistron’la çalışmayacak

Apple, Hindistan’daki resmi üretim ortağı olan Wistron fabrikasıyla geçici olarak çalışmayı durdurdu. Üretim sürecinde önemli bir role sahip olan Wistron fabrikasının, geçen hafta patlak veren maaş krizini çözene kadar Apple’la herhangi bir iş ilişkisinin devam etmeyeceği bildiriliyor.

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Geçen hafta paylaştığımız bir haberde sizlere, Apple ile üretim ortaklığı devam eden Wistron fabrikasının Hindistan ayağında yaşanan krizden bahsetmiştik. Tayvan merkezli Wistron fabrikasının Hindistan’daki tesislerinde görev yapan yaklaşık 2.000 çalışan, kendilerine vaat edilen ücretlerin ödenmediğini veya daha az ödendiğini gerekçe göstererek fabrikayı protesto etmişlerdi.

Protesto sonucundaysa işçilerin iPhone üretim fabrikasındaki birtakım önemli tesislere zarar verdikleri ortaya çıktı. Yayınlanan raporlara göre, Wistron fabrikasındaki yüzlerce ofis mobilyası da dahil olmak üzere çalışanların araçları epey bir hasara uğramış durumda. Bu hasarlarının Wistron’a uğrattığı zararın ise 3,5 milyon ila 7 milyon dolar aralıklarında olduğu belirtiliyor.

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Fakat Wistron’un ettiği zarar sadece 3,5-7 milyon dolar ile kalmayacak, zira bugünden itibaren Apple, işçilerin ayaklanmalarına sebebiyet veren maaş krizini çözene kadar Wistron’la iş yapmayacağını duyurdu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Wistron, çalışanlarına vaat ettiği gibi davranana kadar ve bu kapsamda da kendi içerisinde yapması gerekenleri yapana kadar Apple’la beraber çalışamayacak.

Wistron’un, Hindistan’daki çalışanlarına ayda 21.000Rs (285$) ücret sözü verdiği, ancak bunun yalnızca 16.000Rs (217$) kadar olan kısmını ödediği belirtiliyor. Apple’ın yeni kararına göreyse, Wistron çalışanlarına vaat ettiği ücreti ödemediği müddetçe Apple ile iş yapamayacak.

Aslında bakacak olursanız Wistron’un Apple’a ne kadar ihtiyacı varsa, Apple’ın da Wistron’a bir o kadar ihtiyacı var. Zira Wistron, her bir parçayı bir araya getirerek iPhone’u iPhone yapan üç Tayvan merkezli fabrikadan bir tanesi. Bu anlamda Apple için ne kadar önemli bir role sahip olduğunu uzun uzun anlatmamıza bile gerek yok. Bakalım Apple-Wistron ikilisi arasındaki kriz ne zaman çözülecek hep birlikte göreceğiz.