Apple, iPhone fiyatlarını ve hisse senetlerini etkileyebilecek kritik haberlerle gündeme geldi. İddiaya göre şirket, iPhone üretimini Çin’den diğer ülkelere kaydırma planlarına hız verdi. Gözünü diğer Asya ülkelerine dikmiş olan teknoloji devi, üretimini Hindistan ve Vietnam’a götürmek istiyor.

Çin, Apple’ın önemli ürünlerinin çoğu için üretim tercihi, ancak yıllar içinde ülkeye çok fazla güvenmeyi yeniden düşündü. Üretimini diğer bölgelere yaymayı uzun zamandır planlamış olsa da, Apple’ın niyetleri konusunda daha proaktif hale geldiği görülüyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, gözünü diğer Asya ülkelerine dikti. İddiaya göre şirket, üretimi Hindistan ve Vietnam’a götürmek istiyor. Raporda, Apple yöneticilerinin üretimi Çin’e damping yapmanın risklerini uzun süredir bildikleri ancak buna karşı herhangi bir şey yapmadıkları belirtildi. Çin’in Apple’a eğitimli ve çalışkan bir iş gücü, siyasi istikrar ve ürünleri için geniş bir pazar sağladığı kaydedildi.

Planlar, Foxconn Technology Group şirketlerine bağımlılığın azaltılmasından bahsediyor. Sıfır COVID-19 hükümet politikalarının yol açtığı sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra Foxconn’un Pro model iPhone’un en büyük üreticisi olan sorunlu Zhengzhou fabrikasında meydana gelen isyanlarla dolu Apple’ın daha çok uzaklaşma ihtiyacı var. Analist Daniel Ives, “Çin’deki Foxconn fabrikasında olanlar Apple için bardağı taşıran son damla oldu” dedi.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın Hindistan’daki iPhone’ların %40-45’ini üretmeyi planladığını söyledi. Bu arada, Vietnam’ın AirPods, Apple Watch ve MacBook modelleri gibi diğer ürün serilerinde daha fazla üretim yapması bekleniyor.