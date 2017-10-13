Apple, iPhone ve iPad İçin Bir iOS Güncellemesi Daha Yayınladı

Büyük iOS 11 güncellemesinin ardından artan kullanıcı şikayetleri ve yazılım hataları nedeniyle Apple, iki yeni güncelleme daha yapmıştı.

Ancak devam eden hataların giderilmesi için Apple bir güncelleme daha yayınlayarak iOS 11.0.3 sürümünü çıkardı.

Uygulama direkt olarak iPhone ve iPad modellerinin Ayarlar uygulamasından ya da iTunes indirilebilir. Bu güncelle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin bazı ses ve haptic feedback problemlerini gideriyor. Ayrıca iPhone 6S modellerinde yer alan bazı dokunmatik hataları da giderildi. Bu güncellemenin iOS 11 ile büyük tartışma yaratan şarj problemini de bir nebze olsun iyileştirmesi bekleniyor.