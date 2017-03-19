Apple sessiz sedasız bir şekilde bugünden itibaren tüm iPhonelar için AppleCare+ garanti süresini 60 günden 1 yıla çıkardı.

Apple’ın bu değişikliği ilk olarak MacRumors sitesinde yer aldı ancak henüz AppleCare+’ın ürün sayfasında yerini almadı. Ancak şirketin sitesine gidip iPhone ayarları bölümünden telefonunuzun seri numarasını girdiğinizde yeni uygulamaya uygun olup olmadığınız belli oluyor. Bunun içni cihazınızın son bir sene içerisinde alınmış olması gerekiyor.

Bu demek oluyorki artık iPhone, Mac modelleri ve Apple TV cihazı ile beraber aynı garanti sayfasında yer alacak ancak Apple Watch ve iPad hala daha 60 gün ile sınırlı. Şirket geçtiğimiz Eylül ayında AppleCare+ programı dahilinde olanlara 99 dolardan 20 dolara indirmişti. Ancak hemen telefonunun ekranını kırıp AppleCare+ almayı düşünmeyin çünkü şirket AppleCare+ paketi satın almadan önce mağazada fiziksel olarak inceliyor ya da uzaktan tanı sistemini devreye sokuyor. Bu işlemler sonucunda bir sıkıntı yoksa AppleCare+ satın alınabiliyor.