Dünya yavaş yavaş Type-C’ye doğru dönüyor. Artık Micro USB kullanan telefonlara bu alınmaz derken Apple ısrarla Lighning kullanmaya devam ediyor. Apple’ın bu ısrarlı tavrını fark eden ülkeler Apple’ı Type-C’ye geçmeye zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda AB ülkeleri başta olmak üzere Hindistan, Brezilya gibi ülkeler Type-C’yi zorunlu hale getiren yasalar çıkarmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Suudi Arabistan’da da Type-C zorunlu hale geldi. Detaylara bakalım.

Khaleej Times kaynaklı bilgiye göre Suudi Arabistan’ın yerel düzenleyicisi, USB Type-C’nin elektronik cihazlar için standart konektör haline geleceğini açıkladı. Bu karar aşamalı olarak başlayacak. 1 Ocak 2025’te başlayacak olan ilk aşamada ülkede satılan kulaklık, klavye, hoparlör, yeni akıllı telefonların ve aksesuarların USB Type-C’ye sahip olması gerekecek. 1 Nisan 2026’da başlayacak ikinci aşamada ise her dizüstü bilgisayar veya diğer taşınabilir bilgisayarların (iPad gibi tabletler dahil) bir USB Type-C konektörüne sahip olması gerekecek. Bu bağlamda göreceğimiz son Lightning iPhone iPhone 14 serisi olacak.

iPhone 14 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 14 6.1 inçlik 1170×2532 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

iPhone 14 kaputun altında Apple A15 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A15 Bionic; 2 adet 3.2 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik ediyor. Apple A15 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3279 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.5 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.