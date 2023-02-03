Apple’ın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in satışları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’a göre artmaya devam ediyor. Analist Ross Young’ın yeni tedarik zinciri verilerine göre, iPhone 14 Pro modelleri artık Apple’ın ekran paneli gönderilerinin yüzde 75’ini oluşturuyor ve bu sayının yalnızca daha da artması bekleniyor. Ancak buna rağmen iPhone 15 Plus modeli üretilecek gibi görünüyor.

Young’ın son verileri, iPhone 14 için panel gönderilerinde hafif bir artış olduğunu gösterirken, iPhone 14 Plus panel gönderileri tamamen durdu. Ancak iPhone 14 panel gönderilerindeki artış, iPhone 14 Plus gönderilerindeki düşüşü tam olarak telafi etmiyor. Bu nedenle, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max büyümeye devam ediyor ve iPhone 14 panel gönderilerinin daha büyük hisselerini oluşturuyor.

Young’dan gelen veriler, Apple’ın hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max için panel gönderilerini daha da artırdığını gösteriyor. iPhone 14 Pro serisi, Aralık ayında iPhone 14 serisi panel sevkiyatlarının toplam %75’ini oluşturdu. Young, bunun Ocak ve Şubat verilerinin en az %80‘ine ulaşacağını tahmin ediyor. iPhone 14 Plus panel gönderileri Şubat ayında devam edebilir, ancak yine de toplam gönderilerin %5’inden daha azını oluşturacak.

Analist Young ayrıca iPhone 13 serisine kıyasla iPhone 14 serisi panel tedarikini gösteren bir grafik paylaştı. Tahminine göre, iPhone 14 serisi Ağustos’tan Ocak’a kadar gittikten sonra Ocak ve Şubat aylarında iPhone 13’ün gerisinde kalacak.

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iPhone 14 Plus talebi beklenenden çok daha kötü olmasına rağmen, Apple hala bu yılın sonlarında bir iPhone 15 Plus piyasaya sürmeyi planlıyor. Söylentiler ayrıca iPhone 15 Pro modelleri için fiyat artışlarını gösteriyor. Apple, 2023 yılının ilk çeyreği kazançlarını bugün bildirecek. Bu açıklamalar analistlerin yakından takip edeceği iPhone 14 Pro kıtlığının etkisini gösterecek gibi görünüyor.