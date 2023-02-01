CyberMedia Research (CMR) verilerine göre, Apple Hindistan dördüncü çeyrekte telefon sevkiyatlarında bir artış yaşadı. 2 milyon iPhone sevkiyatı ile sıralı olarak yüzde 18’lik bir artış kaydedilirken, yıldan yıla yüzde 7’lik bir düşüş yaşandı.

Raporda ayrıca iPhone 14 serisinin Ekim-Aralık döneminde pazar payının yüzde 59 gibi şaşırtıcı bir oranıyla iPhone satışlarının çoğunluğunu oluşturduğu vurgulandı. iPhone 13 serisi ise satışların yüzde 32’sini alarak 14 serisinin takipçisi oldu.

Apple’ın 2022’nin 4. çeyreğindeki yükselişi

Apple, 2022 yılında Hindistan’daki en iyi yılını geçirerek sevkiyatlarda yıllık yüzde 11’lik bir büyüme kaydetti ve yüzde 5,5 ile şimdiye kadarki en yüksek pazar payını elde etti. Bu başarı, yerel üretimin genişletilmesi ve pazarlama çabalarının artırılmasıyla elde edildi ve dünyanın en büyük ikinci pazarındaki güçlü talepten yararlanıldı.

Apple, 2021’e kıyasla 2022 sevkiyat rakamlarını etkileyen yıllık ve çeyreklik bazda azalan 4. çeyrek sevkiyatlarına rağmen yine de büyüme kaydetti. Bu durum, yüksek enflasyonun neden olduğu zayıf talebe bağlandı. Analistler Apple’ın 2022 için yıllık sevkiyatının 6 milyon civarında olacağını tahmin ediyor.

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Premium fiyatlandırmasıyla bilinen Apple, premium segmentlerdeki liderliğini korurken Hindistan’daki hacimsel pazar payını kademeli olarak artırıyor. Bu, yerel üretimin genişletilmesi ve nakit iadeleri ve taksit planları gibi agresif pazarlama stratejileri sayesinde başarıldı. Aralık 2022’de Apple, 1 milyar dolar değerinde akıllı telefon ihraç eden ilk Hintli şirket oldu.

Şirket jeopolitik gerilimler nedeniyle Çin dışındaki üretim birimlerini çeşitlendirdikçe Hindistan’ın iPhone üretimi için önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Sektördeki uzmanlar, yerel olarak üretilen iPhone’ların oranının önümüzdeki 3-4 yıl içinde toplam üretimin değer olarak %5’inden %20’sinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Sektördeki uzmanlara göre Apple 2023 yılında, 2022 yılında sevk ettiğinden daha fazla cihaz sevk edecek

Uzmanlar 2023 yılında Apple için 2022’ye kıyasla daha da yüksek sevkiyat rakamları öngörüyor. Yeni iPhone 14 Pro modelleri için beklenenden daha yüksek talep kaydedildi, ancak Çin’de COVID’in yeniden canlanması nedeniyle tedarik zinciri kısıtlamaları, 14 Pro için daha uzun bekleme sürelerine neden olarak Apple’ın performansını etkiledi ve sevkiyatlarda yıllık bazda düşüşe yol açtı. Buna rağmen, agresif pazarlama ve promosyonlar iPhone 13 serisi de dahil olmak üzere eski iPhone’ların satışlarının artmasına yardımcı oldu.

Raporla ilgili konuşan CMR Başkanı Prabhu Ram şunları söyledi;

Apple’ın Hindistan’daki ivmesi, 2023 ve sonrasında büyüme için güçlü bir alan bırakarak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Özellikle, Apple’ın Make in India kapsamında yukarı yönlü katma değer yaratmadaki artan payı, Hindistan’ın küresel değer zincirlerindeki stratejik büyümesini destekleyecektir.