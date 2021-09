Apple iPhone 13 Pro İçin Kamera Güncellemesi Getiriyor!

Apple iPhone 13 Pro, ultra geniş kamerayı kullanan ve otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir makro fotoğraf çekim özelliğiyle geliyor. Ancak Apple vereceği bir yazılım güncellemesi ile kullanıcılar otomatik olarak açılan bu modu devre dışı bırakabilecek.

Bakmakta fayda var: AMC, Dogecoin ile de Ödeme Almayı Düşünüyor

Yeni makro kamera modu iPhone 13 kameralarına sonunda gelmiş olsa da aslında tam anlamıyla kullanıcıların isteğine göre çalışmıyor. Bir objeye yakınlaştığınızda otomatik olarak açılan bu mod için ilk önce ultra geniş açılı kameraya geçmeniz gerekiyor. Ancak buradaki problem makro modunun isteğe bağlı olarak açılamaması. Kullanıcılar şu anda makro moduna girmeden bir şeyin yakın çekimlerini yapamıyor.

Ancak bu durum önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan iOS 15’in yakın zamanda yayınlanacak sürümüyle değişecek. Belki de bu yıl içinde gelmesi planlanan ProRes video desteği ile birlikte sunulabilir. Apple, YouTuber ‘MKBHD’ adıyla da bilinen Marques Brownlee’ye “Bu sonbaharda bir yazılım güncellemesine makro fotoğrafçılık ve makro video için yakın mesafelerde çekim yaparken otomatik kamera geçişini kapatmak için yeni bir ayar eklenecek” dedi.

As I mentioned in my video, the iPhones’ macro mode is great, but you can’t manually switch out.

Apple’s told me “A new setting will be added in a software update this fall to turn off automatic camera switching when shooting at close distances for macro photography and video” pic.twitter.com/n94WA5gdaj

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 21, 2021